Суд отклонил иск москвича, оспаривавшего закрытие «Макдональдса»

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Суд отклонил иск любителя фаст-фуда, который просил признать незаконным отказ «Макдональдса» продавать еду после ухода компании из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бутырского суда Москвы. Истец пожаловался, что накопил в мобильном приложении бонусные баллы, но не смог воспользоваться ими.

В исковых требованиях истец просил суд признать действия ООО «Макдональдс» нарушающими права потребителя, указывая, что в связи с прекращением обслуживания в ресторанах ответчика истцу, как потребителю, причинены нравственные страдания. Ответчик, по мнению истца, незаконно отказался от обслуживания клиентов, — говорится в сообщении.

Суд иск отклонил, поскольку ответчик зaблаговременно уведомил потребителей о невозможности оказания yслуг. Он также отметил, что договор с истцом не заключался, а размeщенная ответчиком на сайте информация о продаже не может быть расцeнена как оферта.

19 мая стало известно, что бизнес «Макдоналдса» в России будет продан действующему лицензиату Александру Говору. Сообщалось, что он сможет управлять ресторанами под новым брендом. На данный момент предприниматель руководит работой 25 ресторанов сети, открытых по франшизе. В «Макдоналдсе» ожидают, что действующие рабочие места сохранятся минимум на два года.