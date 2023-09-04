Су-34 впервые применил «Кинжал» на Украине: как это скажется на ходе СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации. Об этом сообщил источник в Минобороны РФ. Где было использовано оружие и как это повлияет на ситуацию на Украине?

Где была применена ракета «Кинжал»

В военном ведомстве уточнили, что применение высокоточного ракетного оружия гиперзвукового класса было осуществлено в целях выполнения боевой задачи в рамках спецоперации на Украине. По данным «Царьграда», ракеты применили в Хмельницкой области.

«Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету „Кинжал“ в ходе СВО. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам», — заявил источник.

Высокоточное оружие большой дальности русская армия применяет в рамках спецоперации для уничтожения складов боеприпасов и мест дислокации боевой техники ВСУ, а также военных инфраструктурных объектов Украины.

Фото: МО РФ

Как это повлияет на ситуацию на Украине

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что увеличение числа носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал» повысит количество всеобщих воздушных тревог на Украине, поскольку ранее они объявлялись в тот момент, когда с аэродрома на территории Белоруссии в небо поднимался МиГ-31К — носитель «Кинжала». Теперь при любом появлении в небе бомбардировщиков Су-34 можно предполагать, что каждый из таких самолетов ВКС РФ может оказаться носителем гиперзвуковой ракеты.

«Важная новость, учитывая, что „Кинжал“ до этого запускали только с истребителя МиГ-31. Теперь для режима Зеленского воздушные тревоги станут куда тревожнее», — написал он в своем Telegram-канале.

Для уничтожения каких целей применяют «Кинжал»

Россия впервые применила в ходе спецоперации комплексы «Кинжал» в марте 2022 года. Тогда, по данным Минобороны РФ, был уничтожен крупный подземный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области. В августе того же года глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что военные трижды применили эту ракету в ходе СВО. С тех пор об ударах «Кинжалами» Минобороны отчитывалось еще дважды — 9 марта и 16 мая 2023 года. По словам министра обороны, эти ракеты используют для нанесения ударов по особо важным целям.

Носителем ракет является специально оборудованный для этого перехватчик МиГ-31К, также постепенно переоборудуют под «Кинжалы» стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru МиГ-31

Ракета обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.

Какие удары нанесли ВС РФ в ночь на 4 сентября

Диверсионная группа ГУР ВСУ предприняла попытку высадиться на побережье мыса Тарханкут в Крыму. Минобороны РФ сообщило, что противник хотел прорваться на четырех быстроходных военных катерах Willard Sea Force с десантными группами на борту. Все они были обнаружены и уничтожены самолетами морской авиации Черноморского флота ВМФ РФ в северо-западной части акватории Черного моря.

Были ликвидированы два украинских беспилотника самолетного типа. Один из них сбили в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова, второй — над территорией Курской области во время атаки на город Курчатов.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

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