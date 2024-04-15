Стремление Илона Маска к инновациям лишит работы 14 тысяч человек Tesla готовит сокращение 10% сотрудников на предприятиях по всему миру

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск принял решение сократить 10% рабочей силы на предприятиях Tesla по всему миру, пишет The Guardian. Согласно последнему годовому отчету, в компании работают свыше 140 тысяч человек. Это значит, что своих мест лишатся 14 тысяч специалистов. Сам Маск объяснил решение стремлением к экономии и инновациям.

Нет ничего, что я ненавижу больше, но это должно быть сделано. Это позволит нам быть экономными, инновационными и жаждущими следующего цикла фазы роста, — заявил миллиардер.

Решение стало следствием тяжелого начала года для производителя электромобилей, который не оправдал ожиданий инвесторов по объемам продаж. В первом квартале 2024 года компания поставила 387 тысяч машин, что примерно на 13% ниже ожиданий рынка. Падение стало первым за почти четыре года.

Ранее IT-специалистам Берлинского технического университета удалось найти уязвимость в системе Tesla. Они смогли получить доступ к автопилоту электрокара, изучить основные части системы, восстановить ее деятельность, а также загрузить видеозапись с водителем, которая была удалена.

Позднее в компании приняли решение отозвать более 1,6 млн электрокаров в Китае. Концерн принял соответствующее решение из-за неполадок с системой помощи водителю.