Стрелявший в Абэ назвал мотив нападения Стрелявший в Абэ хотел убить политика из-за недовольства им

Фото: AP/TASS

Тэцуя Ямагами, совершивший покушение на бывшего главу правительства Японии Синдзо Абэ, назвал мотив своего поступка. Он заявил, что намеревался убить экс-премьера, поскольку был «недоволен» им, передает телеканал NHK со ссылкой на полицию.

Ямагами стрелял в политика дважды. При задержании у него изъяли оружие, которое, по предположениям полиции, изготовлено вручную. Установлено, что мужчина в течение трех лет был служащим морских сил самообороны Японии. Нынешний его род занятий неизвестен.

Покушение на Абэ было совершено во время его выступления в городе Нара в ходе предвыборной кампании. Политик был доставлен в больницу с кровотечением и в бессознательном состоянии. Позднее СМИ сообщили, что у экс-премьера остановилось сердце, в экстренных службах эту информацию подтвердили.

По данным японского правительства, Абэ получил ранение в шею справа. Его состояние оценивается медиками как крайне тяжелое.