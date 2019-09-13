https://static.news.ru/photo/432e0530-d566-11e9-a876-fa163e074e61_660.jpg Фото: минобороны.рф

В борьбе с Вашингтоном на ключевых азиатских и европейских направлениях Москва и Пекин в ближайшие месяцы увеличат размер и масштаб своих совместных военных учений. Россия и Китай также будут расширять консультации друг с другом по вопросам внутренней безопасности — это касается и стремления обоих государств создать суверенный Интернет.

Сотрудничество будет ограничено собственной стратегической конкуренцией между Москвой и Пекином, особенно в таких областях влияния, как Центральная Азия и Дальний Восток. В более долгосрочной перспективе российско-китайские отношения в сфере безопасности просуществуют лишь до тех пор, пока отношения трёх великих держав неизбежно не изменятся и это не побудит РФ и КНР пересмотреть свои позиции, сказано в статье аналитиков американского центра частной разведки Stratfor .

"On the conventional #military front, #Russia and #China 's cooperation will also be limited by the fact that, historically, they pose as much of a strategic threat to each other than the United States does to them currently." https://t.co/YSFNsN9R8j — Stratfor (@Stratfor) September 12, 2019

Комментируя отношения Москвы и Пекина, специалисты вспоминают древнюю пословицу «Враг моего врага — мой друг». Именно противостояние Соединённым Штатам сблизило Россию и Китай в последние годы. Торговая война США и КНР и затянувшиеся американские санкции, введённые в отношении Москвы, привели к расширению экономических и энергетических связей между восточными соседями. За прошедший год Россия и Китай согласовали свои дипломатические позиции, чтобы уравновесить интересы и влияние Штатов в таких государствах, как Венесуэла, Иран и КНДР.

В результате РФ и КНР оказались тесно связаны друг с другом во многих областях, в которых обе страны расходятся в интересах с Вашингтоном. В долгосрочной же перспективе российско-китайские связи в сфере безопасности будут зависеть от развития отношений Москвы и Пекина с США и, соответственно, собственных двусторонних, утверждают эксперты.

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