Страны ОПЕК+ одобрили увеличение добычи нефти в сентябре Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/Global Look Press

Страны-участники ОПЕК+ договорились об увеличении объемов добычи нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки, передает ТАСС. Отмечается, что следующее заседание в рамках ОПЕК+ запланировано на 5 сентября.

Одобрили [рост добычи на] 100 тысяч баррелей в сутки, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков предположил, что члены организации не могут производить достаточное количество горючего из-за внешних и внутренних факторов. Он считает, что квоты будут только увеличиваться в ближайшие несколько месяцев.

Генсек ОПЕК+ Хайтам аль-Гайс ранее заявил, что присутствие России в организации имеет важное значение для успеха соглашения. В интервью кувейтской газете Al Ra'i он признал, что Москва является одним из крупнейших производителей энергоресурсов. Он добавил, что организация стран-экспортеров нефти не ставит задачей конкуренцию с Россией. По словам генсека международной организации, положение Москвы на рынке слишком значительно.