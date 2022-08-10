Страны G7 призвали Россию «немедленно передать» Киеву Запорожскую АЭС Главы МИД стран группы Семи призвали Россию «незамедлительно передать» Запорожскую АЭС под контроль Украины

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Министры иностранных дел стран группы Семи (G7) призвали Российские власти «незамедлительно передать» передать Киеву контроль над Запорожской АЭС, передает ТАСС. Сообщается, что дипломаты обеспокоены возможными угрозами на ядерных объектах Украины.

Кроме того главы МИД G7 поддержали действия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по усилению безопасности ядерных объектов. Они также настаивают на отправке экспертов в регион. Известно, что власти Запорожья ранее обещали предоставить сотрудникам МАГАТЭ доступ на станцию.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон также призывает Москву вернуть Киеву полный контроль над объектом. По данному вопросу США намерены работать с МАГАТЭ, отметила она.

Запорожскую АЭС в Энергодаре украинская сторона постоянно обстреливает, последний раз атака случилась в ночь на 7 августа. Из-за нападок на опасный объект Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН, предупредив о возможных глобальных последствиях таких действий.

Профессор-атомщик, бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов атомной энергетики Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов заявил, что если инициаторы обстрелов Запорожской АЭС попадут в один или несколько реакторов, то вся радиация пойдет в Европу, что грозит для нее катастрофой. Он убежден, что МАГАТЭ должно инициировать проведение заседания Совета Безопасности ООН для решения этого вопроса.