Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН из-за ударов Украины по Запорожской АЭС, заявил источник в российском постпредстве в Организации Объединённых Наций. Он предупредил о возможных глобальных последствиях таких действий, сообщает РИА Новости.
Россия запросила заседание СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями, — рассказал собеседник агентства.
Другой источник издания добавил, что Россия видит докладчиком на заседании гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Запорожскую АЭС в Энергодаре украинская сторона постоянно обстреливает, последний раз обстрел случился в ночь на 7 августа.
Ранее стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила: Вашингтон призывает Москву вернуть Киеву полный контроль над Запорожской АЭС. По данному вопросу США намерены работать с МАГАТЭ, отметила она. Жан-Пьер добавила, что в Вашингтоне внимательно следят за ситуацией на станции.