В США призвали Россию вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС

Фото: Sipa USA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон призывает Москву вернуть Киеву полный контроль над Запорожской АЭС. По данному вопросу США намерены работать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), отметила она на брифинге, сообщает ТАСС.

Мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль [над этими объектами] Украине, — подчеркнула представитель Белого дома.

Жан-Пьер добавила, что в Вашингтоне внимательно следят за ситуацией на станции, имеют подтверждение получения с АЭС данных.

К счастью, мы не наблюдали признаков повышенного или аномального уровня радиации, — уточнила пресс-секретарь.

По ее словам, вести боевые действия рядом с данным объектом опасно. В США продолжат поддерживать усилия МАГАТЭ по выполнению мандата по техническим гарантиям на объекте, заключила Жан-Пьер.

Ранее стало известно, что МИД РФ заявил: Москва надеется, что МАГАТЭ направит миссию на Запорожскую АЭС, несмотря на новые атаки украинских войск. В ведомстве отметили, что Россия готова оказать максимальное содействие в решении всех связанных с этим организационных вопросов.