«Европе кранты»: атомщик оценил последствия обстрелов Запорожской АЭС Профессор-атомщик Кузнецов: при нарушении работы Запорожской АЭС радиация пойдет в Европу

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Если инициаторы обстрелов Запорожской АЭС попадут в один или несколько реакторов, то вся радиоактивность пойдет в Европу, что грозит для нее катастрофой, заявил профессор-атомщик, бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов атомной энергетики Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. Он убежден, что МАГАТЭ должна инициировать проведение заседания Совета безопасности ООН для решения этого вопроса, пишет «Радио 1».

Не дай Бог, они разрушат один или несколько реакторов. Вся радиоактивность в большей степени пойдёт в Европу, и тогда Европе просто кранты. На станции также есть хранилище отработанного реакторного топлива. Оно туда свозилось с шести энергоблоков на протяжении 20 лет, а они обстреливают АЭС. Это полные недоумки! Единственный способ остановить это — увещевать, — предупредил эксперт.

Кузнецов добавил, что обстрелы со стороны ВСУ продолжаются из-за некомпетентности президента Украины Владимира Зеленского. Профессор считает, что он понятия не имеет, что такое аварийная атомная электростанция и Чернобыльская зона в силу возраста, иначе он не стал бы обстреливать АЭС.

Москва надеется, что МАГАТЭ направит миссию на Запорожскую АЭС, несмотря на новые атаки украинских войск, сообщили в МИД России. Представители ведомства подчеркнули, что Россия готова оказать максимальное содействие в решениях всех организационных вопросов.