Страны ЕС могут принять новый пакет санкций против России во вторник

Новый пакет антироссийских санкций могут принять уже во вторник, его подготовку завершают европейские правительства, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Отмечается, что в этот раз меры могут затронуть работу портов, судов, ряда физических лиц, а также технологий для военного оборудования.

Правительства европейских стран близки к завершению подготовки нового пакета санкций против России, включая возможные действия в отношении портов и судов, расширение списка лиц под санкциями, а также дальнейшие ограничения на технологии, используемые в военной технике, — пишет агентство.

Как уточнило агентство, некоторые меры могут быть рассмотрены и приняты уже во вторник.

Ранее Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер высказался против введения запретов на закупку российской нефти, угля и газа. По его словам, отказ от импорта российского сырья может привести к резкому росту цен на энергетические ресурсы не только в Западной Европе, но и во всём мире. Кроме того, министр подчеркнул, что найти замену энергоресурсам России очень сложно. В числе последствий отказа от российского сырья он назвал возможные перебои с энергией следующей зимой.

При этом канадские политики предложили заместить российскую нефть канадским сырьём. Данное предложение внесли министр энергетики провинции Альберта в Канаде Соня Сэвидж и премьер-министр региона Джейсон Кенни.