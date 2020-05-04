Страны ЕАЭС разработали проект плана по предотвращению коронавируса

https://static.news.ru/photo/60a188c8-8dd8-11ea-b68c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Duilio Piaggesi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по просьбе Роспотребнадзора разработали проект комплексного плана предотвращения распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний на территории союза.

По данным пресс-службы ведомства, проект включает в себя обеспечение на территории ЕАЭС единых методических подходов к проведению лабораторных исследований, формирование общей системы оперативного наблюдения за инфекционными заболеваниями, подготовку специалистов, организацию межгосударственных учений и научных исследований по созданию вакцин и диагностических тест-систем.

Согласовать документ планируется в ходе очередного заседания Евразийского межправительственного совета.

Ранее NEWS.ru писал, что количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире достигло 3 559 593 человек. От коронавируса вылечились 1 152 914 человек, его жертвами стали 247 994 человека.