Мир

Страны ЕАЭС разработали проект плана по предотвращению коронавируса

10:22, 04 мая 2020
Фото: Duilio Piaggesi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по просьбе Роспотребнадзора разработали проект комплексного плана предотвращения распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний на территории союза.

По данным пресс-службы ведомства, проект включает в себя обеспечение на территории ЕАЭС единых методических подходов к проведению лабораторных исследований, формирование общей системы оперативного наблюдения за инфекционными заболеваниями, подготовку специалистов, организацию межгосударственных учений и научных исследований по созданию вакцин и диагностических тест-систем.

Согласовать документ планируется в ходе очередного заседания Евразийского межправительственного совета.

Ранее NEWS.ru писал, что количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире достигло 3 559 593 человек. От коронавируса вылечились 1 152 914 человек, его жертвами стали 247 994 человека.

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