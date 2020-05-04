Число заражённых коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек

Количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире достигло 3 559 593 человек.
От коронавируса вылечились 1 152 914 человека, а его жертвами стали 247 994 человек.
По данным портала Worldometrics, сейчас 2 158 685 человек
Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о росте числа заразившихся коронавирусом. За сутки число заражённых выросло на 92 тысячи человек, на шесть тысяч увеличилось число летальных исходов. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Европе.
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