Число заражённых коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек

https://static.news.ru/photo/aceacd88-8d8e-11ea-96e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире достигло 3 559 593 человек.

От коронавируса вылечились 1 152 914 человека, а его жертвами стали 247 994 человек.

По данным портала Worldometrics, сейчас 2 158 685 человек проходят активную фазу COVID-19, а более 50 тысяч пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о росте числа заразившихся коронавирусом. За сутки число заражённых выросло на 92 тысячи человек, на шесть тысяч увеличилось число летальных исходов. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Европе.