ВОЗ сообщила о росте числа заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8bd55562-8caa-11ea-803a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала число инфицированных коронавирусом в мире. Оно выросло за сутки на 92 тысячи человек. Также на 6 тысяч увеличилось число летальных исходов.

На сегодняшний день в мире выявлено более 3,3 млн человек заражённых коронавирусом, свыше 238 тысяч погибли от заболевания. Выздороветь удалось более 1 млн пациентов. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Европе.

По состоянию на 2 апреля 2020 года, в России зарегистрировано 124 054 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013. Скончались 1 222 человека.

NEWS.ru сообщал ранее, что американские учёные предложили новое лечение от COVID-19. Оно заключается в контролируемом подавлении иммунитета.