Американские учёные предложили новое лечение от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e936923c-8c98-11ea-a516-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учёные из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии нашли новый способ лечения коронавирусной инфекции. Он заключается в контролируемом подавлении иммуннитета.

Как выяснили исследователи, в случае коронавируса приобретенный иммунитет активизируется ещё до того, как уничтожены все клетки-мишени верхних дыхательных путей. Это не позволяет врождённому иммунитету быстро справиться с инфекцией и приводит к перегрузке иммунной системы.

Именно поэтому у некоторых пациентов с COVID-19 симптомы ослабевают на некоторое время, а затем наступает рецидив.

Исходя из полученных выводов, учёные предложили подавлять иммунную систему организма с помощью иммунодепрессантов на ранних стадиях заболевания, сообщает MedicalXpress. Для внедрения подобного лечения необходимы дополнительные клинические испытания, подчеркнули они.

Ранее китайские исследователи пришли к выводу, что коронавирус поражает не только лёгкие, но и гемоглобин в эритроцитах, что приводит к гипоксическому синдрому — нехватке кислорода. Кроме того, больные COVID умирают также от цитокинового шторма — бурного ответа иммунитета на вирус.

Лекарства от болезни пока нет. В каждом конкретном случае врачи подбирают индивидуальные схемы лечения.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3,3 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались, более миллиона человек выздоровели.