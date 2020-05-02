Американские учёные предложили новое лечение от COVID-19

Учёные из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии нашли новый способ лечения коронавирусной инфекции. Он заключается в контролируемом подавлении иммуннитета.
Как выяснили исследователи, в случае коронавируса приобретенный иммунитет активизируется ещё до того, как уничтожены все клетки-мишени верхних дыхательных путей. Это не позволяет врождённому иммунитету быстро справиться с инфекцией и приводит к перегрузке иммунной системы.
Именно поэтому у некоторых пациентов с COVID-19 симптомы ослабевают на некоторое время, а затем наступает рецидив.
Исходя из полученных выводов, учёные предложили подавлять иммунную систему организма с помощью иммунодепрессантов на ранних стадиях заболевания,
Ранее китайские исследователи пришли к выводу, что коронавирус поражает не только лёгкие, но и гемоглобин в эритроцитах, что приводит к гипоксическому синдрому — нехватке кислорода. Кроме того, больные COVID
Лекарства от болезни пока нет. В каждом конкретном случае врачи подбирают индивидуальные схемы лечения.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3,3 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались, более миллиона человек выздоровели.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 124 054 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1222 человека
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