Наука

Американские учёные предложили новое лечение от COVID-19

20:06, 02 мая 2020 12
Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учёные из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии нашли новый способ лечения коронавирусной инфекции. Он заключается в контролируемом подавлении иммуннитета.

Как выяснили исследователи, в случае коронавируса приобретенный иммунитет активизируется ещё до того, как уничтожены все клетки-мишени верхних дыхательных путей. Это не позволяет врождённому иммунитету быстро справиться с инфекцией и приводит к перегрузке иммунной системы.

Именно поэтому у некоторых пациентов с COVID-19 симптомы ослабевают на некоторое время, а затем наступает рецидив.

Исходя из полученных выводов, учёные предложили подавлять иммунную систему организма с помощью иммунодепрессантов на ранних стадиях заболевания, сообщает MedicalXpress. Для внедрения подобного лечения необходимы дополнительные клинические испытания, подчеркнули они.

Ранее китайские исследователи пришли к выводу, что коронавирус поражает не только лёгкие, но и гемоглобин в эритроцитах, что приводит к гипоксическому синдрому — нехватке кислорода. Кроме того, больные COVID умирают  также от цитокинового шторма — бурного ответа иммунитета на вирус. 

Лекарства от болезни пока нет. В каждом конкретном случае врачи подбирают индивидуальные схемы лечения. 

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3,3 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались, более миллиона человек выздоровели.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 124 054 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1222 человека скончались. За последние сутки подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19. В Москве диагноз поставлен 62 658 заболевшим, 695 человек умерло, писал NEWS.ru.

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