Учёные заявили, что больных коронавирусом убивает их иммунная система

https://static.news.ru/photo/c7137fb8-7f27-11ea-8cd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд учёных во всём мире приходят к выводу, что жертвы коронавируса умирают не от самого COVID-19, а от гипертрофированной реакции на него иммунной системы. Об этом сообщил специалист в области иммунологии, физиологии, биофизики, заведующий лабораторией биосовместимых материалов Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Игорь Меньшиков.

Происходит неконтролируемый воспалительный ответ иммунной системы, который вызывает большинство критических состояний и, в конечном итоге, приводит к летальному исходу. Его называют цитокиновым штормом, — сказал Меньшиков агентству «Интерфакс».

При этом профессор сообщил, что при разработке вакцины от коронавируса могут возникнуть сложности, так как у людей, находящихся в группе риска, на неё может быть такая же реакция. Меньшиков добавил, что пока у учёных нет возможность заранее выявлять предрасположенность организма того или иного человека к такой реакции.

Он также отметил, что если в сложившейся ситуации «в пожарном порядке» укреплять свой иммунитет, то можно непроизвольно поместить себя в группу риска.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 2 млн человек, более 126 тысяч скончались.

Самая сложная ситуация из-за коронавируса сложилась в США, Италии и Испании. В Америке количество заболевших превысило полмиллиона. На Апеннинском полуострове на фоне высокого показателя инфицированных — больше 160 тысяч — наблюдается и высокий показатель смертности: 21 тысяча человек. Испания на данный момент является лидером по числу заражений в Европе: диагноз COVID-19 там поставлен 177 тысячам пациентов.

В России выявлено 24 490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели. Болезнь унесла жизни 198 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевшим.

Лекарства от болезни пока нет. В каждом конкретном случае врачи подбирают индивидуальные схемы лечения. Вакцину от нового коронавируса тоже ещё не изобрели. В Китае проводят клинические испытания трёх разных её вариантов. В России тестирование пока идёт в лабораториях. Так, научный центр «Вектор» закупил 20 низших обезьян для испытания перспективных российских вакцин против COVID-19, писал NEWS.ru.