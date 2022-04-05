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Странноприимные: новая волна мигрантов несёт Европе кризис
Мир

Странноприимные: новая волна мигрантов несёт Европе кризис

Давать убежище лишённым крова — одно из главных человеческих достоинств, но для экономики это не всегда полезно
18:10, 05 апреля 2022
Фото: Florian Bachmeier/Global Look Press
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Ещё одна волна миграции в Европу, более масштабная, чем «ближневосточная» в 2015 году и нынешняя «украинская», может набрать силу в ближайшее время. С чем столкнутся Европа и мир в ближайшей перспективе, пытались спрогнозировать российские эксперты. Коренное отличие надвигающегося вала миграции из стран третьего мира заключается в том, что если все предыдущие десятилетия европейцы пусть без восторга, но могли себе позволить проявлять акты гуманизма, предоставляя приезжающим из неблагополучных регионов людям стол, дом и денежное довольствие, то в 2022 году жителям многих европейских стран впору самим затягивать пояса. Особенно это уже сейчас чувствуется в Великобритании, где санкционная война против России создала негативный синергетический эффект с пандемией и Брекзитом.

На ЕС сегодня ложится и наиболее тяжёлое бремя работы с украинскими беженцами, считают эксперты Международного дискуссионного клуба «Валдай». Корректный подсчёт беженцев пока затруднён с учётом быстро меняющейся обстановки, но уже сейчас понятно, что речь идёт о миллионах. Перед странами ЕС встаёт задача приёма, обеспечения, адаптации, а возможно, и интеграции мигрантов. Социальные расходы многих стран Евросоюза вырастут. Однако у стран ЕС, особенно у Германии, накоплен колоссальный опыт работы с мигрантами, а экономика ЕС получит «сильную демографическую инъекцию».

Как надолго хватит у европейских стран ресурсов, чтобы обеспечивать привычный уровень социальной поддержки мигрантам из регионов, которые традиционно поколениями видели в Европе один огромный «собес»? Об этом NEWS.ru спросил у одного из участников дискуссии, доцента кафедры политологии и политического управления РАНХиГС Михаила Бурды.

У разных стран ЕС разные ресурсы, которые они могут выделить на обустройство беженцев. Одно дело Германия или Франция, которые могут себе позволить поддерживать беженцев ради политических дивидендов, пренебрегая экономической ценой такой поддержки. А вот в Испании, Италии и тем более в Восточной Европе отношение к мигрантам традиционно негативное. Пока украинских мигрантов там не воспринимают как конкурентов за рабочие места и социальные блага, местные сообщества их принимают с распростёртыми объятиям. Но когда эта эйфория пройдёт, властям придётся ломать голову над тем, какой правовой статус дать новым мигрантам: оставить их в своих странах на постоянной основе либо всё-таки возвращать обратно на родину, считает Михаил Бурда, присутствовавший на прошедшей 5 апреля встрече российских экспертов в московском «Президент-отеле».

Как подчёркивает политолог, среди европейских лидеров налицо диаметрально противоположные позиции по поводу того, какую политику должен занимать Евросоюз в своём отношении к беженцам — как «старым», так и «новым».

Странноприимные: новая волна мигрантов несёт Европе кризисMichael Reichel/Global Look Press

С одной стороны, президент Франции Эммануэль Макрон является едва ли не главным адвокатом мигрантов на европейском пространстве. С другой, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает с настолько крайних антииммигрантских позиций, что может дать фору некоторым правым политикам в той же Франции наподобие Марин Ле Пен.

Пока европейцы не замёрзнут в своих домах и не сядут на голодный паёк, они будут холить и лелеять мигрантов. Но как только местным жителям придётся конкурировать с беженцами за продукты в супермаркетах, эту «любовь» как ветром сдует, — уверен Бурда.

В подтверждение своего прогноза эксперт демонстрирует обложку скандального французского журнала Charlie Hebdo, на которой опубликован примерно такой диалог двух обывателей:

Готовы ли приютить у себя дома семью украинских беженцев? — спрашивает один.

— Нет, — отвечает второй. — У меня уже живёт афганская борзая.

Правозащитная организация Amnesty International в недавнем докладе осудила то, как по-разному Франция принимает мигрантов из Афганистана и Украины. «Франция очень далека от того, чтобы быть образцовой в отношении прав человека и свободы», — считает Натали Годар из Amnesty International France.

Мысль Бурды продолжает председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

Восточноевропейские страны всегда были против бесконтрольного притока мигрантов, а сегодня основной поток беженцев хлынул именно туда, — считает он.

По прогнозу Зорина, неконтролируемый поток мигрантов может вызвать в европейских странах потрясение, невиданное за всю послевоенную историю континента, вплоть до распада некоторых из них. В первую очередь речь идёт о регионах, где имеются сепаратистские тенденции: французская Корсика, испанские Каталония и Баскония, британская Шотландия.

Странноприимные: новая волна мигрантов несёт Европе кризисMoritz Frankenberg/Global Look Press

Директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Виктория Перская сказала NEWS.ru, что у жителей тех стран, которые дали украинцам убежище, возникают подозрения, что далеко не все беженцы в самом деле являются таковыми.

Если не брать женщин и детей, то для мужчин призывного возраста цена выезда с Украины начинается с двух тысяч долларов. Это говорит о том, что эти люди, которые приехали на дорогих машинах, стремятся попасть в Европу именно как экономические мигранты, и вряд ли они захотят возвращаться обратно, когда конфликт в их стране будет разрешён, — полагает Перская.

По её мнению, гостеприимство европейцев иссякнет вскоре после того, как Европа перейдёт к отоплению жилищ американским газом.

Это спровоцирует такую инфляцию, что поведение европейских жителей выйдет за рамки контроля властей. Мы видели на примере бунта «жёлтых жилетов», что протестный потенциал в европейском обществе очень велик и конфликт с властями может достичь общенациональных масштабов. И тогда государству придётся увеличивать свою роль в экономике, что является признаком кризиса европейской модели, — рассуждает она.

Проблемы, которые маячат на горизонте у стран Европы, контрастируют с продуманной миграционной политикой властей России, считает член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД, профессор Государственного университета управления Владимир Волох.

По его словам, в отличие от стихийного потока беженцев, который идёт в страны Европы, приём беженцев в России проходит в управляемом ключе.

Россия имеет богатый опыт управления процессами вынужденной миграции, и сегодня все, кто, спасаясь с Украины, прибывает на территорию РФ, получают всю необходимую организационную, психологическую, медицинскую, финансовую и прочую поддержку для устройства на новом месте, — говорит он.

По мнению Волоха, если бы те беженцы, которые рвутся с Украины в Европу, были осведомлены о том, как осуществляется приём и устройство вынужденных переселенцев в России, этот поток развернулся бы в диаметрально противоположном направлении.

Россия от этого только выиграла бы, соглашается Владимир Зорин.

Текущая ситуация требует перевода российской экономики на мобилизационные рельсы и усиления роли государства. Труд мигрантов является такой же необходимой составляющей любой растущей экономики, как инфляция. В тех условиях, в которых оказалась Россия сегодня, мигранты будут нам совсем не лишними, резюмирует политолог.

На прошлой неделе общественность и политики в США также высказывали тревогу по поводу того, что между мигрантами из стран третьего мира и «голубоглазыми» беженцами с Украины может возникнуть острая конкуренция за «гуманитарный пирог», которого может на всех не хватить.

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