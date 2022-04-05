Странноприимные: новая волна мигрантов несёт Европе кризис

Ещё одна волна миграции в Европу, более масштабная, чем «ближневосточная» в 2015 году и нынешняя «украинская», может набрать силу в ближайшее время. С чем столкнутся Европа и мир в ближайшей перспективе, пытались спрогнозировать российские эксперты. Коренное отличие надвигающегося вала миграции из стран третьего мира заключается в том, что если все предыдущие десятилетия европейцы пусть без восторга, но могли себе позволить проявлять акты гуманизма, предоставляя приезжающим из неблагополучных регионов людям стол, дом и денежное довольствие, то в 2022 году жителям многих европейских стран впору самим затягивать пояса. Особенно это уже сейчас чувствуется в Великобритании, где санкционная война против России создала негативный синергетический эффект с пандемией и Брекзитом.

На ЕС сегодня ложится и наиболее тяжёлое бремя работы с украинскими беженцами, считают эксперты Международного дискуссионного клуба «Валдай». Корректный подсчёт беженцев пока затруднён с учётом быстро меняющейся обстановки, но уже сейчас понятно, что речь идёт о миллионах. Перед странами ЕС встаёт задача приёма, обеспечения, адаптации, а возможно, и интеграции мигрантов. Социальные расходы многих стран Евросоюза вырастут. Однако у стран ЕС, особенно у Германии, накоплен колоссальный опыт работы с мигрантами, а экономика ЕС получит «сильную демографическую инъекцию».

Как надолго хватит у европейских стран ресурсов, чтобы обеспечивать привычный уровень социальной поддержки мигрантам из регионов, которые традиционно поколениями видели в Европе один огромный «собес»? Об этом NEWS.ru спросил у одного из участников дискуссии, доцента кафедры политологии и политического управления РАНХиГС Михаила Бурды.

У разных стран ЕС разные ресурсы, которые они могут выделить на обустройство беженцев. Одно дело — Германия или Франция, которые могут себе позволить поддерживать беженцев ради политических дивидендов, пренебрегая экономической ценой такой поддержки. А вот в Испании, Италии и тем более в Восточной Европе отношение к мигрантам традиционно негативное. Пока украинских мигрантов там не воспринимают как конкурентов за рабочие места и социальные блага, местные сообщества их принимают с распростёртыми объятиям. Но когда эта эйфория пройдёт, властям придётся ломать голову над тем, какой правовой статус дать новым мигрантам: оставить их в своих странах на постоянной основе либо всё-таки возвращать обратно на родину, — считает Михаил Бурда, присутствовавший на прошедшей 5 апреля встрече российских экспертов в московском «Президент-отеле».

Как подчёркивает политолог, среди европейских лидеров налицо диаметрально противоположные позиции по поводу того, какую политику должен занимать Евросоюз в своём отношении к беженцам — как «старым», так и «новым».

Michael Reichel/Global Look Press

С одной стороны, президент Франции Эммануэль Макрон является едва ли не главным адвокатом мигрантов на европейском пространстве. С другой, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает с настолько крайних антииммигрантских позиций, что может дать фору некоторым правым политикам в той же Франции наподобие Марин Ле Пен.

Пока европейцы не замёрзнут в своих домах и не сядут на голодный паёк, они будут холить и лелеять мигрантов. Но как только местным жителям придётся конкурировать с беженцами за продукты в супермаркетах, эту «любовь» как ветром сдует, — уверен Бурда.

В подтверждение своего прогноза эксперт демонстрирует обложку скандального французского журнала Charlie Hebdo, на которой опубликован примерно такой диалог двух обывателей:

— Готовы ли приютить у себя дома семью украинских беженцев? — спрашивает один.

— Нет, — отвечает второй. — У меня уже живёт афганская борзая.

Правозащитная организация Amnesty International в недавнем докладе осудила то, как по-разному Франция принимает мигрантов из Афганистана и Украины. «Франция очень далека от того, чтобы быть образцовой в отношении прав человека и свободы», — считает Натали Годар из Amnesty International France.

Мысль Бурды продолжает председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

Восточноевропейские страны всегда были против бесконтрольного притока мигрантов, а сегодня основной поток беженцев хлынул именно туда, — считает он.

По прогнозу Зорина, неконтролируемый поток мигрантов может вызвать в европейских странах потрясение, невиданное за всю послевоенную историю континента, вплоть до распада некоторых из них. В первую очередь речь идёт о регионах, где имеются сепаратистские тенденции: французская Корсика, испанские Каталония и Баскония, британская Шотландия.

Moritz Frankenberg/Global Look Press

Директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Виктория Перская сказала NEWS.ru, что у жителей тех стран, которые дали украинцам убежище, возникают подозрения, что далеко не все беженцы в самом деле являются таковыми.

Если не брать женщин и детей, то для мужчин призывного возраста цена выезда с Украины начинается с двух тысяч долларов. Это говорит о том, что эти люди, которые приехали на дорогих машинах, стремятся попасть в Европу именно как экономические мигранты, и вряд ли они захотят возвращаться обратно, когда конфликт в их стране будет разрешён, — полагает Перская.

По её мнению, гостеприимство европейцев иссякнет вскоре после того, как Европа перейдёт к отоплению жилищ американским газом.

Это спровоцирует такую инфляцию, что поведение европейских жителей выйдет за рамки контроля властей. Мы видели на примере бунта «жёлтых жилетов», что протестный потенциал в европейском обществе очень велик и конфликт с властями может достичь общенациональных масштабов. И тогда государству придётся увеличивать свою роль в экономике, что является признаком кризиса европейской модели, — рассуждает она.

Проблемы, которые маячат на горизонте у стран Европы, контрастируют с продуманной миграционной политикой властей России, считает член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД, профессор Государственного университета управления Владимир Волох.

По его словам, в отличие от стихийного потока беженцев, который идёт в страны Европы, приём беженцев в России проходит в управляемом ключе.

Россия имеет богатый опыт управления процессами вынужденной миграции, и сегодня все, кто, спасаясь с Украины, прибывает на территорию РФ, получают всю необходимую организационную, психологическую, медицинскую, финансовую и прочую поддержку для устройства на новом месте, — говорит он.

По мнению Волоха, если бы те беженцы, которые рвутся с Украины в Европу, были осведомлены о том, как осуществляется приём и устройство вынужденных переселенцев в России, этот поток развернулся бы в диаметрально противоположном направлении.

Россия от этого только выиграла бы, соглашается Владимир Зорин.

Текущая ситуация требует перевода российской экономики на мобилизационные рельсы и усиления роли государства. Труд мигрантов является такой же необходимой составляющей любой растущей экономики, как инфляция. В тех условиях, в которых оказалась Россия сегодня, мигранты будут нам совсем не лишними, — резюмирует политолог.

На прошлой неделе общественность и политики в США также высказывали тревогу по поводу того, что между мигрантами из стран третьего мира и «голубоглазыми» беженцами с Украины может возникнуть острая конкуренция за «гуманитарный пирог», которого может на всех не хватить.