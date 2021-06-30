Страна-промежуток: почему сценарий с Косово нельзя ставить на конвейер

Российский МИД подвёл черту под попытками западного мира интегрировать Косово. В интервью сербской газете Kurir официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заметила, что проект с самоопределением непризнанной республики оказался провальным несмотря на то, что в него были вложены огромные ресурсы. Об этом свидетельствует целый ряд критериев. Тревожным моментом остаётся то, что западный мир, похоже, по-прежнему примеряет косовский сценарий к другим регионам: это доказала ситуация вокруг Карабаха.

Захарова назвала Косово «чёрной дырой» Европы, «где процветают оргпреступность и коррупция, находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения». Она обвинила власти самопровозглашённой республики в том, что те проповедуют политический экстремизм.

Вот результат агрессии НАТО и политики Запада. Западный проект «Косово» провалился, несмотря на закачанные туда огромные деньги, информационно-политическое сопровождение — полный провал, — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что за долгие годы автономия превратилась в проблему для Брюсселя — без перспектив и возможностей.

В 2021-м исполнилось 22 года с начала операции НАТО против Союзной Республики Югославия, главным обоснованием которой руководство Альянса назвало «предотвращение геноцида албанского населения в Косово».

Mark Milstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Косовское поле экспериментов

Отколовшийся от Сербии мятежный край долгие годы играет роль лаборатории для западной политики государственного строительства. Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость в феврале 2008 года, однако до сих пор не получило международного признания, заняв промежуточную позицию: против самоопределения республики выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и КНР, а также пять членов Евросоюза. Впрочем, Приштина до сих пор не теряет надежду вступить в международные организации — от ЮНЕСКО до ЕС.

Не так давно, принимая в Елисейском дворце премьер-министра непризнанной республики Альбина Курти, президент Франции Эммануэль Макрон заметил, что для интеграции в западный мир Косово должно выполнить ряд условий. Французский лидер напомнил, что евросообщество «является политическим проектом», что предполагает «общность взглядов и ценностей». В эту парадигму Приштина пока не вписывается.

По словам Макрона, процесс сближения с ЕС «предполагает глубокие преобразования в экономической и социальной областях, в экологии, а также в деятельности демократических институтов, правового государства, системы управления». В то же время президент Франции назвал в качестве условия «урегулирование разногласий с Сербией» и нормализацию отношений с ней «на основе соглашения с обязывающими юридическими рамками».

Не подмаслишь — не изберёшься

Однако международное сообщество на протяжении многих лет баловало Приштину своим вниманием. Это не подтолкнуло её к готовности соответствовать каким бы то ни было критериям.

По индексу восприятия коррупции Transparency International за 2020 год, Косово заняло 104-е место из 180, набрав 36 из 100 баллов. В течение последних лет квазигосударство стабильно получало от 33 до 36 баллов. Коррупция принимает в крае различные формы — от злоупотребления служебным положением до клиентелизма. Назначение членов семьи в советы директоров государственных компаний и наём родственников или близких друзей на высокие госдолжности стали обычной практикой. Хотя говорят, что это здесь процветало задолго до войны, а данные шаги лишь закрепили закономерность.

Один из советников премьер-министра Косово Алистер Бутчарт Ливингстон замечает в этой связи, что всё происходит с молчаливого согласия местных: коррупционеры, как правило, очень влиятельны, и никто не хочет ссориться с ними. Практически каждая политическая партия в Косово функционирует благодаря подкупу. Как отмечает директор независимой швейцарской организации Helvetas Swiss Intercooperation Норберт Пейлс, косовские партии покупают голоса, направляя средства муниципалитетам, учителям или рабочим.

Затем все эти люди голосуют за партию, которая позаботилась о том, чтобы гражданин А получил работу в этой школе или чтобы Б работал в этой больнице, — рассуждает Пейлс.

Бесправное меньшинство

В Косово есть и более серьёзная проблема. Конституция непризнанной республики предоставляет сербам и косовским албанцам равные права. Документ также обеспечивает систему сдержек и противовесов для защиты их положения. Однако на деле защищена только одна этническая группа, а сербы продолжают терпеть притеснения . Более того, в Косово отмечается всплеск криминала на этой почве. В 2019 году на данную проблему обращал внимание постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Тогда он заявил, что миссия организации зафиксировала рост на 27% преступлений на этнической почве, причём большинство жертв — сербы. Сейчас эти данные увеличились.

RUSSELLGORDON.NET/Russell Gordon / DanitaDelimont/Global Look Press

Сербское население самопровозглашённой республики прекрасно чувствует, чем может закончиться подобная радикализация. Неправительственная организация Activ, базирующаяся в Северной Митровице, провела расследование, которое выявило, что более половины проживающих на территории Косово сербов хотели бы покинуть историческую родину в ближайшие пять лет. Нетрудно догадаться, что это происходит в первую очередь из-за опасений за собственную жизнь. Наблюдатели говорят, что если данная тенденция среди сербов будет набирать обороты в ближайшие десять лет, то это рано или поздно приведёт к попыткам Приштины создать моноэтническую автономию. А там недалеко и до идеи великоалбанского государства.

Переизбыток оружия

В Косово есть ещё одна проблема, связанная с нападениями на сербов. Так, в ОБСЕ не раз обращали внимание и на то, что косовской нормой становится масштабное вовлечение местных жителей в наркоторговлю, контрабанду оружия, а также в террористические организации.

Нелегальное оружие действительно остаётся настоящей головной болью для Балкан и не только для них. Одно из исследований Фламандского института мира в Брюсселе свидетельствует , что большая часть циркулирующего в странах евросообщества незаконного оружия была ввезена туда теневыми схемами через балканские страны. Как говорит один из экспертов по этому вопросу Нильс Дюкэ, это те средства, которые остались в руках населения после затяжного конфликта.

Другой исследователь Иван Зверхановский указывал на то, что крупные теракты в ЕС не раз были связаны с Балканами: оружие с юга в силу своей дешевизны легко попадает к различным террористическим ячейкам, действующим в Европе. Конечными покупателями нередко становятся исламисты, из-за чего Косово превращается в серьёзную проблему для европейской системы безопасности.

Заразный опыт

Тем удивительнее выглядят продолжавшиеся до недавнего времени попытки западного мира применить косовский сценарий в других регионах. К примеру, на такую возможность для Закавказья косвенно указал экс-президент США Дональд Трамп, выступая в 2020 году перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир. Бывший глава Белого дома выразил уверенность в том, что его страна без проблем сможет добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. В качестве примера он привёл аналогию с посредническими усилиями вашингтонской администрации в диалоге между Сербией и Косово. Такая позиция не могла не обрадовать работающих в США армянских лоббистов, добивавшихся независимости Карабаха именно по косовской модели.

Не исключено, что этот сценарий в трактовке армянских политтехнологов предполагал бы не только возможное объединение территорий по этническому признаку, но и развёртывание западных миротворцев в Карабахе. Неслучайно и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян так часто упоминает инициативу с приглашением в регион иностранных войск.

Однако близость вооружённых сил западных государств не устроила бы ни Россию, ни страны региона. Трёхсторонние договорённости, за которыми последовало заключение между Азербайджаном и Турцией Шушинской декларации о союзнических отношениях, предотвратило реализацию такого сценария и стало прививкой от превращения азербайджанских территорий ещё в одно маргинальное и дипломатически бессильное квазигосударство.