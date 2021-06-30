Страна-промежуток: почему сценарий с Косово нельзя ставить на конвейер

Российский МИД подвёл черту под попытками западного мира интегрировать Косово. В интервью сербской газете Kurir официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заметила, что проект с самоопределением непризнанной республики оказался провальным несмотря на то, что в него были вложены огромные ресурсы. Об этом свидетельствует целый ряд критериев. Тревожным моментом остаётся то, что западный мир, похоже, по-прежнему примеряет косовский сценарий к другим регионам: это доказала ситуация вокруг Карабаха.
Захарова назвала Косово «чёрной дырой» Европы, «где процветают оргпреступность и коррупция, находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения». Она обвинила власти самопровозглашённой республики в том, что те проповедуют политический экстремизм.
Вот результат агрессии НАТО и политики Запада. Западный проект «Косово» провалился, несмотря на закачанные туда огромные деньги, информационно-политическое сопровождение — полный провал, — отметила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что за долгие годы автономия превратилась в проблему для Брюсселя — без перспектив и возможностей.
В 2021-м исполнилось 22 года с начала операции НАТО против Союзной Республики Югославия, главным обоснованием которой руководство Альянса назвало «предотвращение геноцида албанского населения в Косово».
Косовское поле экспериментов
Отколовшийся от Сербии мятежный край долгие годы играет роль лаборатории для западной политики государственного строительства. Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость в феврале 2008 года, однако до сих пор не получило международного признания, заняв промежуточную позицию: против самоопределения республики выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и КНР, а также пять членов Евросоюза. Впрочем, Приштина до сих пор не теряет надежду вступить в международные организации — от ЮНЕСКО до ЕС.
Не так давно, принимая в Елисейском дворце премьер-министра непризнанной республики Альбина Курти, президент Франции Эммануэль Макрон заметил, что для интеграции в западный мир Косово должно выполнить ряд условий. Французский лидер напомнил, что евросообщество «является политическим проектом», что предполагает «общность взглядов и ценностей». В эту парадигму Приштина пока не вписывается.
По словам Макрона, процесс сближения с ЕС «предполагает глубокие преобразования в экономической и социальной областях, в экологии, а также в деятельности демократических институтов, правового государства, системы управления». В то же время президент Франции назвал в качестве условия «урегулирование разногласий с Сербией» и нормализацию отношений с ней «на основе соглашения с обязывающими юридическими рамками».
Не подмаслишь — не изберёшься
Однако международное сообщество на протяжении многих лет баловало Приштину своим вниманием. Это не подтолкнуло её к готовности соответствовать каким бы то ни было критериям.
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Один из советников премьер-министра Косово Алистер Бутчарт Ливингстон
Затем все эти люди голосуют за партию, которая позаботилась о том, чтобы гражданин А получил работу в этой школе или чтобы Б работал в этой больнице, — рассуждает Пейлс.
Бесправное меньшинство
В Косово есть и более серьёзная проблема. Конституция непризнанной республики предоставляет сербам и косовским албанцам равные права. Документ также обеспечивает систему сдержек и противовесов для защиты их положения. Однако на деле защищена только одна этническая группа, а сербы продолжают терпеть
Сербское население самопровозглашённой республики прекрасно чувствует, чем может закончиться подобная радикализация. Неправительственная организация Activ, базирующаяся в Северной Митровице,
Переизбыток оружия
В Косово есть ещё одна проблема, связанная с нападениями на сербов. Так, в ОБСЕ не раз обращали внимание и на то, что косовской нормой становится масштабное вовлечение местных жителей в наркоторговлю, контрабанду оружия, а также в террористические организации.
Нелегальное оружие действительно остаётся настоящей головной болью для Балкан и не только для них. Одно из исследований Фламандского института мира в Брюсселе
Другой исследователь Иван Зверхановский указывал на то, что крупные теракты в ЕС не раз были связаны с Балканами: оружие с юга в силу своей дешевизны легко попадает к различным террористическим ячейкам, действующим в Европе. Конечными покупателями нередко становятся исламисты, из-за чего Косово превращается в серьёзную проблему для европейской системы безопасности.
Заразный опыт
Тем удивительнее выглядят продолжавшиеся до недавнего времени попытки западного мира применить косовский сценарий в других регионах. К примеру, на такую возможность для Закавказья косвенно указал экс-президент США Дональд Трамп, выступая в 2020 году перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир. Бывший глава Белого дома выразил уверенность в том, что его страна без проблем сможет добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. В качестве примера он привёл аналогию с посредническими усилиями вашингтонской администрации в диалоге между Сербией и Косово. Такая позиция не могла не обрадовать работающих в США армянских лоббистов, добивавшихся независимости Карабаха именно по косовской модели.
Не исключено, что этот сценарий в трактовке армянских политтехнологов предполагал бы не только возможное объединение территорий по этническому признаку, но и развёртывание западных миротворцев в Карабахе. Неслучайно и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян так часто упоминает инициативу с приглашением в регион иностранных войск.
Однако близость вооружённых сил западных государств не устроила бы ни Россию, ни страны региона. Трёхсторонние договорённости, за которыми последовало заключение между Азербайджаном и Турцией Шушинской декларации о союзнических отношениях, предотвратило реализацию такого сценария и стало прививкой от превращения азербайджанских территорий ещё в одно маргинальное и дипломатически бессильное квазигосударство.