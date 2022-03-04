Столтенберг: в небе Украины не должно быть самолётов НАТО

В небе Украины не должно быть самолётов НАТО, а на её территории не должно быть солдат Альянса, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО несёт ответственность за то, чтобы конфликт на Украине не вышел за пределы Украины, организация не ищет войны с РФ, передаёт ТАСС.

Мы прояснили, что не собираемся выдвигаться на Украину: ни по земле, ни в украинском воздушном пространстве, — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Он отметил, что НАТО изучит последствия конфликта на Украине для евро-атлантической безопасности. Альянс ожидает ухудшения ситуации на Украине в ближайшие дни. Североатлантический альянс приветствует усилия по созданию гуманитарных коридоров для вывода жителей и доставки гуманитарной помощи на Украину.

Столтенберг призвал Россию немедленно вывести войска и начать переговоры. Он сказал, что НАТО будет поддерживать открытыми каналы военной связи с Россией, чтобы избегать инцидентов.

Ранее Столтенберг заявил, что Альянс не является стороной конфликта России и Украины и не намерен «искать войны» с РФ. При этом он добавил, что в Североатлантическом альянсе приняли решение нарастить своё присутствие на восточных границах.