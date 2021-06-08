В НАТО заявили о готовности защищать союзников от России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/74537abe-c82b-11eb-b900-96000091f725_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: arbeiderpartiet/flickr.com

В НАТО готовы защищать своих союзников от любой опасности, которая исходит из России и Белоруссии. Об этом в разговоре с журналистами заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит газета La Repubblica.

Столтенберг подчеркнул, что особую опасность и вызов НАТО представляет из себя укрепление сотрудничества России и Китая на политическом и военном уровнях. Также в списке угроз он назвал ужесточение форм терроризма и кибератаки. Генсек также особенно отметил, что НАТО является оборонительным альянсом.

Но мы начеку и, разумеется, готовы в чрезвычайной ситуации защищать любого своего члена от любой угрозы, исходящей от Минска или Москвы, — сказал Столтенберг.

Общая стратегия Альянса в ответ на эти вызовы будет обсуждаться на саммите НАТО 14–15 июня в Брюсселе с участием президента США Джо Байдена, уточнил генсек.

Ранее стало известно, что к выводу о необходимости сдерживать Россию и вести с ней диалог пришли в ходе беседы Столтенберг и президент США Джо Байден. Об этом сообщил журналистам генсек НАТО по итогам встречи.

По его словам, они с Байденом пришли к согласию по поводу того, что подход к России должен быть двойственным и сочетать в себе «внешнюю защиту и диалог». Кроме того, генсек приветствовал решение Байдена встретиться с лидерами НАТО до встречи с Путиным.