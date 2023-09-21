Столтенберг рассказал о планах по расширению НАТО Столтенберг: НАТО останется региональным альянсом

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Йенс Столтенберг

НАТО останется региональным альянсом и не будет расширяться глобально, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время заседания Совета по международным отношениям в США. По его словам, только европейские страны могут присоединиться к организации.

НАТО останется региональным альянсом, только европейские страны могут присоединиться. НАТО не будет глобальным альянсом по применению статьи пять (о принципе коллективной обороны — NEWS.ru), — сказал Столтенберг.

Он отметил, что проблема безопасности касается всего мира, поэтому Альянс сотрудничает со многими странами, которые не входят в его состав. Тем не менее, подчеркнул Столтенберг, такое взаимодействие не означает присоединение этих стран к организации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал опасными планы Североатлантического альянса внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион. По итогам переговоров с коллегой из Мьянмы Тан Све он подчеркнул, что особую тревогу вызывают попытки НАТО устанавливать свои порядки в АТР.

До этого председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер в соцсети Twitter (Х) предложил Армении присоединиться к НАТО. Свое предложение он адресовал премьер-министру страны Николу Пашиняну. Представители Министерства иностранных дел республики же заявили, что речи о членстве Армении в НАТО не идет, однако страна намерена продолжить сотрудничество с Альянсом. Позднее «Известия» со ссылкой на заявление представителей военного блока сообщили, что Североатлантический альянс не получал запросов от Армении на присоединение к НАТО.