Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год: что это значит для Москвы Как изменятся отношения России и Альянса после продления полномочий генсека до 1 октября 2024 года

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Йенс Столтенберг заявил, что остается на посту генсека НАТО еще на год — до 1 октября 2024 года. Таким образом, он будет оставаться на этом посту на протяжении 10 лет. Ранее страны Альянса пытались выбрать ему преемника. Джо Байден в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен предлагал ей занять этот пост. Еще одним претендентом был министр обороны Великобритании Бен Уоллес, но США не поддержали его кандидатуру. Почему Столтенбергу уже 10 лет не могут найти замену и что значит для России его пребывание во главе НАТО — в материале NEWS.ru.

Как Столтенберг снова стал генсеком НАТО

В феврале 2023 года Столтенберг говорил, что собирается покинуть пост генсека НАТО осенью. Предполагалось, что норвежец вернется в Осло и возглавит Центробанк королевства. Однако члены блока не смогли договориться о преемнике Столтенберга. Поэтому они в третий раз продлили срок его полномочий до осени 2024 года.

«Честь для меня — решение союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года. В более опасном мире наш Альянс важен как никогда», — написал политик в соцсетях.

Саммит Альянса в Вильнюсе пройдет уже на следующей неделе — 11–12 июля.

Почему Столтенберг остался

Столтенберг оказался настолько удобен и эргономичен для реального руководства НАТО, что менять его посчитали нецелесообразным, рассказал NEWS.ru политолог Алексей Мухин. По его словам, Запад несет коллективную ответственность за все озвученные заявления и принятые решения, в том числе и Столтенберг.

«В любом случае новый человек на этом посту — перестройка определенных информационных алгоритмов, на Западе не захотели этим заниматься», — сказал политолог.

Столтенберг — тот человек, который соответствует натовской архитектуре, где решения принимаются коллегиально, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, США играют важную роль в НАТО и влияют на него.

Фото: Chris Emil JanÃŸEn/Keystone Press Agency/Global Look Press Йенс Столтенберг

«Столтенберг готов и дальше решать важные для Брюсселя и особенно Вашингтона задачи. Он абсолютно понятен и читаем для западных лидеров. Если придет другой человек, есть риск, что он будет проявлять себя не так, как прогнозировалось заранее. Поэтому было принято решение коней на переправе не менять. Но стоит отметить, что он, скорее, просто декоративная фигура», — пояснил свою точку зрения Новиков.

Как выбирают генсека НАТО

Руководители НАТО избираются на основе консенсуса между странами — членами Альянса. По информации издания Foreign Policy, наибольшее влияние на решение оказывают США, Германия, Франция и Великобритания.

Причем традиционно эту должность занимает европеец, а пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе — гражданин США.

Кто мог стать преемником Столтенберга

Ранее Столтенберг предполагал, что странам — членам НАТО «не составит труда» найти ему замену. Кандидатов на пост генсека Североатлантического альянса было немало. Associated Press писало, что многие страны НАТО предпочли бы, чтобы новым руководителем организации стала женщина. В числе кандидатов рассматривались представительницы Центральной и Восточной Европы. Среди них экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и нынешняя глава эстонского правительства Кая Каллас.

В СМИ также прочили должность генсека НАТО главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, действующему министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, премьер-министру Дании Метте Фредериксен, вице-премьеру Канады Христе Фриланд, премьеру Нидерландов Марку Рютте, премьеру Испании Педро Санчесу и бывшему премьеру Великобритании Борису Джонсону.

Кого из кандидатов выдвигал Белый дом

В марте СМИ писали, что кандидатура Урсулы фон дер Ляйен является наиболее предпочтительной для США. По информации итальянского издания La Repubblica, рабочие визиты главы Еврокомиссии в США и Канаду необходимо было рассматривать именно в контексте ее выдвижения на пост генсека НАТО. Другие СМИ сообщали, что между американским лидером Джо Байденом и фон дер Ляйен были установлены «крепкие связи» в вопросе двустороннего сотрудничества. К примеру, глава Еврокомиссии в последнее время все чаще обращалась к данным разведки США, а не Европы о специальной военной операции на Украине.

Тем не менее, по информации издания, «в частных беседах» фон дер Ляйен говорила, что не сможет стать генсеком Североатлантического альянса, по крайней мере до следующего года.

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Урсулa фон дер Ляйен и Джо Байден

А вот кандидатура главы британского Минобороны Уоллеса США вовсе не устроила. В Вашингтоне были обеспокоены «беспрецедентной» военной поддержкой, которую господин Уоллес оказывал Украине. Против кандидатуры Бена Уоллеса на пост генсека НАТО также выступила Франция. По информации СМИ, Париж хочет видеть на этой должности одного из европейских лидеров.

Как скандинавское происхождение Столтенберга помешало его сменить

Большое внимание также уделялось кандидатуре датчанки Метте Фредериксен, которая приезжала в Вашингтон в начале июня. В целом она могла бы подойти по всем требованиям, однако ее кандидатура вызвала вопросы у ряда стран, писало издание Politico. Многих из членов Альянса возмущает «засилье скандинавов» в руководстве НАТО.

До норвежца Йенса Столтенберга Альянс возглавлял датчанин Андерс Фог Расмуссен (с 2009 по 2014 год).

Как изменятся отношения России и НАТО

Отношения Москвы и НАТО зависят от самого Столтенберга и организации, которой он руководит, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, в Совфеде с интересом наблюдают за обсуждением фигуры нового генсека, так как «от этого человека много что зависит».

«Эти персонажи — ведущие скрипки в этом военно-политическом оркестре, который делает все, чтобы ограничить Россию, если не отменить вовсе. Москва готова к пониманию разумного, но не собирается принимать ненависть и авантюризм в наш адрес», — отметил Карасин.

Он напомнил, что у НАТО и Москвы были разные этапы взаимодействия.

«Было время, когда у России было свое представительство при НАТО. Все сломалось после 2014 года. Столтенберг сыграл в этом далеко не последнюю роль. Сейчас эта игра продолжается», — подчеркнул сенатор.

Фото: pr2/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Йенс Столтенберг и Дмитрий Медведев, 2010 год

Политолог Мухин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что никаких изменений в политике НАТО не произойдет, а ситуация в отношении России и Китая «останется такой же жесткой».

«То, что Столтенберг остался на должности, свидетельствует о том, что изменений в конфигурации Восток — Запад не произойдет», — поделился мнением эксперт.

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