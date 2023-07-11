Столтенберг обратился к Путину

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита в Вильнюсе обратился к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает CNBC. Он заявил, что вооруженный конфликт оказался для российского лидера контрпродуктивным, так как Путин недооценил военные силы Украины и «получает больше НАТО». По мнению генсека, это говорит о единстве всех участников Блока.

[Путин] решился на войну, потому что хотел меньше НАТО, однако он получает больше НАТО... Москва, президент Путин не имеют права вето на расширение Альянса, — сказал Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны России. Он уточнил, что Альянс следит за действиями Москвы и сохраняет бдительность, однако никакой смены позиции, которая требует изменений со стороны НАТО, нет.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия может прибегнуть к использованию ядерного оружия. При этом он отметил, что украинская разведка владеет информацией о том, что Запорожская АЭС могла быть заминирована. До этого Международное агентство по атомной энергии ООН указало, что не видело доказательств, подтверждающих заявления Украины, но также потребовало более прозрачного доступа к объекту.