Столтенберг назвал приоритетную задачу НАТО Столтенберг назвал недопущение разрастания конфликта за пределы Украины задачей НАТО

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Задача НАТО — это недопущение выхода военных действий за пределы территории Украины, заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг. В ходе своего визита в Берлин он подчеркнул, что Альянс продолжит оказывать Киеву разного рода поддержку, передает ТАСС.

Задача НАТО — поддержать Украину и предотвратить войну за пределами Украины, — сказал генсек Североатлантического альянса.

Накануне Столтенберг назвал главной задачей украинского руководства сохранение независимости государства, а не вступление в НАТО. Он подчеркнул, что если Киев не справится с этой задачей, то вопрос о вступлении в Блок будет закрыт.

Столтенберг ранее объяснил, что поддержка Украины дорого обходится странам Запада, однако ее необходимо наращивать. По его мнению, это усилит позиции Киева в будущем за столом переговоров. Столтенберг подчеркнул, что большинство стран Альянса в этом заинтересованы.

30 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские военные совершили обстрел поселка Теткино в Глушковском районе. По его словам, зафиксировано не менее шести прилетов. В результате обстрела никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь заявил, что ВСУ обстреляли поселок Красное. По его словам, пострадавших нет, осколками снаряда выбиты окна и посечены крыши трех частных домов.