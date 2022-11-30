Губернатор Курской области сообщил об обстреле ВСУ поселка Теткино

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в среду, 30 ноября, украинские военные совершили обстрел поселка Теткино в Глушковском районе. По его словам, зафиксировано не менее шести прилетов. В результате обстрела никто не пострадал.

Два прямых попадания пришлись на жилой дом. К счастью, никто не пострадал. Однако в результате обстрела загорелась кровля. Пожарные подразделения уже приступили к ликвидации возгорания. Угрозы распространения огня нет, — написал Старовойт.

Он добавил, что местным жителям будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли поселок Красное. По его словам, пострадавших нет, осколками снаряда выбиты окна и посечены крыши трех частных домов.

До этого Гладков заявил об обстреле ВСУ города Шебекино, сел Муром и Новая Волжанка.