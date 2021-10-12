Стоили тысячи жизней: в Британии признали ошибки в начале пандемии

Комитет по науке и здоровью палаты общин опубликовал совместное расследование об извлечённых из пандемии коронавируса уроках. В документе говорится о том, что на начальном этапе эпидемии власти Великобритании совершили ошибки, которые привели к тысячам смертей. Отчёт опубликован на сайте британского правительства.

Документ основан на свидетельствах более чем 50 человек, в том числе бывшего министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока. Эксперты пытались выяснить, почему в Соединённом Королевстве резко стали расти случаи заболевания, хотя изначально страну хвалили за планирование готовности к пандемии. Они сделали вывод, что некоторые инициативы являются примерами передовой мировой практики борьбы с заболеванием, тогда как другие представляют собой серьёзные ошибки.

Например, в отчёте подчёркиваются достижения Национальной службы здравоохранения в расширении возможностей аппаратов искусственной вентиляции лёгких и интенсивной терапии. Более того, описан успех Целевой группы по вакцинам в быстрой доставке жизненно важных препаратов. Согласно материалам экспертов, клинические испытания, проводимые в Великобритании для лечения коронавируса, являются «ведущими в мире».

В то же время Соединённое Королевство совершило серьёзную ошибку на раннем этапе пандемии, приняв теорию о том, что коллективный иммунитет является залогом борьбы с коронавирусом, при этом не был рассмотрен строгий целевой подход для остановки распространения вируса, как это принято в государствах Восточной и Юго-Восточной Азии. Также отмечается, что несмотря на технологический прогресс, Великобритании не удалось извлечь из этого выгоду. Так, страна одной из первых в мире разработала тест на коронавирус, но не смогла превратить его в эффективную систему тестирования и отслеживания, и это стоило тысячи жизней. Также большой ошибкой стала отсрочка первого локдауна.

Фактически медленная, неопределённая и часто хаотичная работа системы тестирования, отслеживания и изоляции серьёзно затруднила реакцию Великобритании на пандемию. В совокупности это привело к многим тысячам смертей, которых можно было избежать, — признают в документе.

Ранее британское издание The Sun сообщило, что один из российских шпионов украл формулу препарата от коронaвирусной инфекции AstraZeneca, чтобы впоследствии oна была использована для создания российской вакцины «Cпутник V». Комментируя эту новость, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал The Sun «глубоко ненаучной газетой». В РФПИ отметили, что этот материал не имеет научного смысла, так как «Спутник V» имеет другую платформу.