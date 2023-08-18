«Ставки сделаны»: военэксперт про предстоящее генеральное сражение с ВСУ Военэксперт Матвийчук заявил о скором генеральном сражении с ВСУ под Запорожьем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинская армия готовится к генеральному сражению с Россией на Запорожском направлении в зоне СВО, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что на передовую будут отправлены самые боеспособные части ВСУ, а также множество единиц западной техники.

Украина имеет стратегический резерв в виде 46-й десантно-штурмовой бригады и 82-й воздушно-десантной бригады. Они на данный момент считаются самыми боеспособными частями ВСУ. Они полностью укомплектованы новейшим западным вооружением. Там и бронетранспортеры Stryker, и танки Challenger, боевые машины Murder, американские гаубицы, минометы, и тому подобное. То есть, как говорится, «ставки сделаны», — сказал Матвийчук.

При этом он считает, что российские войска непременно остановят украинское контрнаступление. По его мнению, бойцам ВСУ не помогут даже 14 танков Challenger.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ВСУ потеряли до 195 человек при попытке атаковать в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. В ведомстве уточнили, что российские силы смогли отразить две атаки украинских военных.