МО РФ: ВСУ потеряли до 195 человек при попытке атаковать у Работино

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины потеряли до 195 человек при попытке атаковать в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Как отмечается, российские силы отразили две атаки.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две атаки противника, а также пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ВСУ потеряли также две боевые машины пехоты, три автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку «Krab», американскую артиллерийскую систему М777, а также гаубица L119 производства Великобритании.

На Херсонском направлении тем временем потери составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ — 37.

В районе населенного пункта Веролюбовка ДНР истребительная авиация ВКС России сбила штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, а в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области ПВО поразило украинский самолет Су-25. Также сообщается об уничтожении 26 украинских беспилотниках в нескольких районах Запорожской области.

Ранее МО РФ рассказало о подвиге военного, попавшего под минометный обстрел ВСУ. Младший сержант российской армии Егор Шубин во время ожесточенного боя на Южно-Донецком направлении в зоне СВО сумел самостоятельно определить позиции ВСУ и передать их в опорный пункт. Он передавал данные в тот момент, когда противник вел по нему минометный обстрел. Все координаты были получены, о состоянии российского военного информации нет.