Стало известно время следующей встречи спецпредставителей Анкары и Еревана A Haber: спецпредставители Турции и Армении встретятся в сентябре

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Следующая встреча представителей Армении и Турции состоится в сентябре, сообщает турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источник в МИД. При этом Анкара выступает за прямые контакты без проведения переговоров в третьей стране.

Представитель МИД заявил, что процесс хрупкий, необходимо достичь прочного мира. Турция против проведения встречи с Арменией по нормализации в третьей стране, ведь это не встреча врагов, — говорится в сообщении.

Позже пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян опроверг данную информацию. По его словам, какой-либо договоренности о встрече специальных представителей Армении и Турции по урегулированию отношений на данный момент нет.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения должна адекватно отреагировать на стремление Турции и Азербайджана установить мир на Южном Кавказе. Глава государства отметил, что турецко-армянские отношения продолжают улучшаться. Также турецкий лидер назвал конструктивным недавний диалог с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.