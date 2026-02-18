Стало известно, в каком случае НАТО обяжется не допускать Украину в Альянс Политолог Перенджиев: Украине не видать места в НАТО при полном разгроме ВСУ

Украина не сможет вступить в НАТО в случае полного разгрома ВСУ, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. Однако, по его словам, любые военные шаги неизбежно должны сопровождаться дипломатическими мерами.

Удастся ли России заставить НАТО юридически закрепить, что Украина не вступит в Альянс? Я хочу сказать, что здесь наш аргумент только один — это военный. И он был озвучен, когда мы начали спецоперацию. Но в любом случае, конечно, наши боевые действия надо подкреплять дипломатическими методами. Мы действительно можем прийти к такому подписанию, если Россия нанесет разгром ВСУ и всем натовским подразделениям на Украине. Кроме этого, конечно, полностью уничтожим военную логистику и военно-промышленный комплекс не только украинский, но и тот, который страны Альянса пытаются там тоже разместить, — высказался Перенджиев.

Он подчеркнул, что удары по энергетике Украины направлены на то, чтобы лишить страну возможности поддерживать логистику и создавать военно-промышленную инфраструктуру. По словам политолога, юридическое соглашение должно четко зафиксировать отказ Киева от стремления в НАТО, а также преобразование ВСУ в силы самообороны.

Лидеры США на протяжении многих лет говорили [Борису] Ельцину и [Михаилу] Горбачеву, что расширения НАТО не будет. Но все эти обещания были лишь на словах. На бумаге, юридически, это не было закреплено. Значит, формально нет нарушений, а нет нарушения — нет и суда. И вот, понимая эту ошибку, в настоящее время Россия, пользуясь переговорами, в которых участвуют Штаты, начинает процесс о нерасширении НАТО и недопущении новых членов, указывая на первопричины конфликта с Украиной, — добавил Перенджиев.

Он заключил, что без стремления Украины в НАТО не было бы и спецоперации. По словам политолога, сейчас главная цель России — предотвратить превращение Киева в военную угрозу, поскольку вступление в объединение позволит украинцам разместить у себя оружие и войска Альянса в значительных объемах.

Ранее посольство России в Бельгии заявило, что Москва намерена добиться юридического закрепления соглашений о нерасширении НАТО. По словам представительства, Альянс не соблюдает прежние обязательства по этому вопросу.