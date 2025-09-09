Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 10:26

Стало известно отношение австралийцев к осужденному в РФ наемнику

В Австралии осужденного в России наемника ВСУ Дженкинса считают идиотом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители Австралии в целом считают осужденного наемника ВСУ Оскара Дженкинса идиотом, передает РИА Новости слова политолога Марка Лоу. По его словам, об этом свидетельствуют комментарии в соцсетях.

Среднестатистический пользователь соцсетей в Австралии считает Оскара идиотом. Я внимательно следил за этой историей. Он учился в элитной школе в Мельбурне, играл в команде по крикету, а потом уехал работать учителем в Китай на десять лет. Затем он вернулся в Австралию и сразу полетел на Украину, — высказался Лоу.

Он отметил, что в социальных сетях Дженкинс выкладывал ролики о приверженности вегетарианству, а родители подтверждали, что у сына есть проблемы с психикой. По словам эксперта, у наемника, скорее всего, была мания величия. Он отправился на Украину с расчетом стать победителем, но что-то пошло не по плану.

Ранее Суд в ЛНР приговорил австралийского наемника Дженкинса к 13 годам лишения свободы. Он прибыл на Украину из Мельбурна в феврале 2024 года. С марта по декабрь того же года Дженкинс участвовал в боевых действиях против российских военных. За это он ежемесячно получал от 600 до 800 тысяч рублей.

Австралия
наемники
ВСУ
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невролог назвала главные признаки осенней депрессии
Названа истинная причина срочного отъезда Кулебы в Польшу
Рогов с иронией оценил слова Зеленского о победе Украины
«Вопиющий расизм»: Маск осудил СМИ из-за истории с убитой в США украинкой
Прокуратура взыскала с бывшего мэра Нижнего Новгорода 1 млрд рублей
Начальнику Генштаба России Герасимову продлили срок службы
Солю маслята с чесноком и укропом. Исчезают сразу после открытия банок
50 мигрантов вышвырнут из России после инцидента с ребенком в Петербурге
Учитель ОБЖ и физкультуры опаздывал на урок и разбился на мотоцикле
В Петербурге временно закроют самый популярный у туристов мост
Россиянин нашел мертвым жалеющего тишины девятилетнего сына
В США пророчат отставку одному европейскому лидеру
Пожар в Петербурге не попал на камеры видеонаблюдения по странной причине
Раскрыто, когда пройдут выборы нового председателя правящей партии Японии
В Белгородской области раскрыли подробности пожара на нефтебазе
Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает
Боксер Дрозд: если бы не спорт, то пошел бы в криминал
В США раскрыли, к чему могут привести проблемы с выбором премьера Франции
В Верховной раде потребовали раскрыть детали договора с США о недрах
Магнитные бури сегодня, 9 сентября: что завтра, перепады давления, стресс
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.