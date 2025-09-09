Жители Австралии в целом считают осужденного наемника ВСУ Оскара Дженкинса идиотом, передает РИА Новости слова политолога Марка Лоу. По его словам, об этом свидетельствуют комментарии в соцсетях.

Среднестатистический пользователь соцсетей в Австралии считает Оскара идиотом. Я внимательно следил за этой историей. Он учился в элитной школе в Мельбурне, играл в команде по крикету, а потом уехал работать учителем в Китай на десять лет. Затем он вернулся в Австралию и сразу полетел на Украину, — высказался Лоу.

Он отметил, что в социальных сетях Дженкинс выкладывал ролики о приверженности вегетарианству, а родители подтверждали, что у сына есть проблемы с психикой. По словам эксперта, у наемника, скорее всего, была мания величия. Он отправился на Украину с расчетом стать победителем, но что-то пошло не по плану.

Ранее Суд в ЛНР приговорил австралийского наемника Дженкинса к 13 годам лишения свободы. Он прибыл на Украину из Мельбурна в феврале 2024 года. С марта по декабрь того же года Дженкинс участвовал в боевых действиях против российских военных. За это он ежемесячно получал от 600 до 800 тысяч рублей.