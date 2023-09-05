Стало известно об активном наступлении ВСУ в Новодонецком Ходаковский: ВСУ перешли к активному наступлению в Новодонецком и Новомайорском

Фото: МО Украины

Украинские военные перешли к активному наступлению в районе населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское в ДНР, заявил в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в республике Александр Ходаковский. По его словам, бойцы ВСУ пытаются прорвать линию российский обороны при помощи бронетехники. Минобороны России эту информацию не комментировало.

После нескольких дней артподготовки противник перешел к наступательным действиям на участке Новодонецкое — Новомайорское. Наибольшая активность наблюдается в районе поселка Новодонецкое — предпринимается попытка прорыва с применением большого числа бронетехники, — написал Ходаковский.

4 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалом. Он заявил, что на сегодняшний день ситуация в зоне СВО складывается именно так, однако нужно смотреть, что будет дальше.

До этого военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины скоро подойдет к своему окончанию. По его словам, этому поспособствуют изменения погоды, сильная оборона российской армии и потери ВСУ западной техники.