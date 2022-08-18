Стало известно о «ядерном сигнале», отправленном Россией НАТО NI: передача Минску «Искандер-М» говорит НАТО о готовности РФ защищать союзников

Фото: Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Заявление президента РФ Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетных комплексов «Искандер-М» служит сигналом для НАТО о готовности Москвы прикрыть союзников собственными ядерными силами. Такое предположение сделала в статье для журнала National Interest обозреватель Дебалина Гошал. По её мнению, передача комплексов выгодна как России, так и Белоруссии.

Желание России передать Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, — это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком, — написала Гошал.

По её словам, системы большой дальности дают Минску возможность сдерживания стран НАТО.

Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска, — подчеркнула обозреватель.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в ближайшие месяцы РФ передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М». Они предназначены для уничтожения малоразмерных и площадных целей на расстоянии до 500 километров.

Также стало известно, что белорусская армия в ближайшее время примет на вооружение зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сообщил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооружённых сил Белоруссии Дмитрий Михолап.