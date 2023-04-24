Стало известно о выводе основных частей ВСУ из Артемовска El Mundo: в Артемовске осталась лишь пара бригад ВСУ

Фото: Министерства обороны Украины

Украина вывела основную часть сил из Артемовска, оставив в городе лишь пару бригад, сообщает испанская El Mundo со ссылкой на источник. По данным газеты, основная масса техники также покидает Артемовск, так как город выполнил «свою миссию для Украины».

Там осталась только пара хороших бригад, остальные ушли, — заявил источник.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что российские силы продвинулись в северо-западной и западной частях Артемовска, однако обстановка в городе остается напряженной. Он добавил, что сейчас российские бойцы подошли к достаточно сложному участку в городе, который представляет собой квартал высоток, где ВСУ организовали оборону.

До этого Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступать сразу по четырем направлениям, но российские подразделения остановили их «ценой очень серьезных усилий». Он добавил, что трудно вычислить направления, на которых ВСУ могут перейти в наступление, так как информации по этому поводу очень много — есть и реальная, а есть и умышленные вбросы.