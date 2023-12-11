Стало известно о новом договоре США и Китая по баллистическим ракетам Nikkei Asia: США и КНР будут уведомлять друг друга о пуске баллистических ракет

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США и Китай могут подписать новое соглашение, в рамках которого страны будут уведомлять друг друга о запуске баллистических ракет, сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американском Госдепартаменте. По его словам, этот договор необходим, чтобы у Пекина и Вашингтона было взаимное обязательство объяснять, что они делают.

Причина, по которой уведомление о запуске так важно, заключается в том, что у нас было бы взаимное обязательство разъяснить, что мы делаем, — заявил чиновник.

Источник газеты не стал уточнять детали договора, однако заявил, что он является аналогом Соглашения об уведомлении о запуске баллистических ракет между Россией и США. По его словам, новый пакт будет составляться на основе этого документа.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» призвали к полной и необратимой утилизации оружия массового поражения и баллистических ракет КНДР. В Северной Корее сообщили, что не исключают возможности нанесения превентивного ядерного удара по США.

В Пхеньяне обвинили Соединенные Штаты Америки в планах развязать ядерную войну, заявив, что американцы уже перебрасывают на полуостров свои «стратегические средства».