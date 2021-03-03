Стало известно о готовности США топить корабли ВМФ РФ

https://static.news.ru/photo/10d0b014-7c46-11eb-af5a-96000091f725_660.jpg USS John Warner Фото: navy.mil

В 2018 году подводная лодка типа Virginia USS John Warner была готова топить корабли ВМФ России у берегов Сирии. Об этом сообщили в США.

Для новой подводной лодки операция в Сирии была дебютом. Она выпустила шесть крылатых ракет по сирийской военной базе. После этого подлодка погрузилась в воду и приготовилась потопить любые российские военные корабли, если они примут меры против любых кораблей ВМС США в Средиземном море, сообщает Fox News.

Отмечается, что тогда в ходе операции другой американский боевой корабль выступил приманкой, не выпуская ракет по Сирии.

26 февраля 2021 года боевые самолёты ВВС США нанесли удар по объектам в районе сирийско-иракской границы. При авиаударе могли погибнуть не менее 17 человек. По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека, количество жертв американских бомбардировок в приграничном с Ираком районе составляет как минимум 22 человека.

Помощник главы американского оборонного ведомства по связям с общественностью Джон Кирби на брифинге рассказал, что удар наносили два самолёта F-15, при этом было применено семь высокоточных боеприпасов. Представитель Пентагона подчеркнул, что цели для атаки выбирались самым тщательным образом. Кирби добавил, что в оборонном ведомстве располагают информацией о пострадавших при авиаударах, но разглашать её не будут, пока идёт анализ этих данных, передавал NEWS.ru.