Стало известно, на сколько упали доходы от продажи оружия лидеров рынка SIPRI: доходы от продажи оружия крупнейших компаний упали на 3,5% в 2022 году

Фото: U.S. Army

Доходы от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших мировых компаний отрасли упали в 2022 году на 3,5% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на резкий рост спроса, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). На ситуацию на оружейном рынке повлиял и украинский конфликт.

Совокупная выручка крупнейших мировых компаний по производству вооружений и предоставлению военных услуг в 2022 году составила $597 млрд. В реальном выражении это представляет собой сокращение доходов от продажи оружия на 3,5% по сравнению с 2021 годом, — говорится в отчете SIPRI.

Среди проблем, с которыми столкнулись американские и европейские оружейные компании, эксперты назвали недостаточные производственные мощности, нехватку рабочей силы, резкий рост затрат, сбои в логистике. Все эти сложности усугубились конфликтом на Украине. По словам одного из составителей отчета SIPRI Люси Беро-Сюдро, многие лидеры оружейного рынка оказались не готовы «к войнам высокой интенсивности».

Авторы исследования резюмируют, что большие очереди на выполнение оружейных заказов в 2023 году позволяют предположить, что общий доход 100 крупнейших профильных компаний мира может значительно вырасти в ближайшее время.

Ранее The Washington Post провела расследование и пришла к выводу, что значительная часть денег, которые США выделяют Украине, на самом деле тратится на разработку нового американского оружия и техники. По данным журналистов, миллиарды долларов, которые формально предназначались Вооруженным силам Украины (ВСУ), используются на нужды Пентагона.