Помощь не доходит: как США развивают свой ВПК за счет Украины

Фото: U.S. Air Force/Cydney Lee

Почти все деньги, которые Вашингтон выделил Украине, не дойдут до Киева и останутся внутри США, пишет The Washington Post. Согласно расследованию, проведенному журналистами издания, миллиарды долларов, которые формально предназначались Вооруженным силам Украины (ВСУ), Пентагон тратит на обновление собственных войск и разработку оружия. Какие американские штаты получат предназначенные Киеву деньги — в материале NEWS.ru.

Куда идут предназначенные Украине деньги

Газета The Washington Post провела расследование и пришла к выводу, что значительная часть денег, которые Соединенные Штаты выделяют ВСУ, на самом деле тратится на разработку нового американского оружия и техники. По данным издания, из почти $70 млрд Киев получит лишь 10%.

«Помощь Украине не только создает в США рабочие места, но и оживляет нашу опасно атрофированную оборонно-промышленную базу... Поэтому неправильно называть $68 млрд, которые <...> мы потратили на вооружение Украины, помощью», — говорится в материале.

Ранее президент США Джо Байден открыто заявлял, что Штаты пользуются выделенными Киеву финансами, чтобы перевооружить и усилить свою армию.

«Мы отправляем в Украину технику, которая находится у нас на складах. А деньги, которые выделяет конгресс, мы используем для пополнения наших собственных запасов новым оборудованием... Оборудованием, которое защищает Америку и производится в Америке», — цитировало его Politico.

Фото: Official White House/Adam Schultz Джо Байден

Как работает схема внутри США

С одной стороны, Вашингтон поддерживает Киев, а с другой — по той же графе расходов — обновляет свой военно-промышленный комплекс, отметил в разговоре с NEWS.ru заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин.

«В отличие от стран Европы, вынужденных сейчас „влезать“ в длительные и дорогие программы создания нового вооружения — без понятных источников финансирования, у США, по словам эксперта, есть отлаженная схема, и средства, выделяемые конгрессом, идут американскому ВПК. Это дополнительный источник программ перевооружения армии. 100 старых бронетранспортеров передают Украине, а на выделенные деньги покупают себе новые», — пояснил схему эксперт.

Сколько отдельные американские штаты получили за счет Украины

По данным американского правительства, обнародованным в конгрессе, более 20 американских штатов с развитыми производственными и оборонными предприятиями заработали за счет помощи Украине миллиарды долларов. «Администрация США распространила на Капитолийском холме карты с разбивкой по штатам средств и инвестиций на сумму порядка $27 миллиардов», — отметил Reuters.

Больше всего денег получила Пенсильвания — $2,364 млрд. На территории штата находится около 110 оружейных компаний.

В списке лидеров также Аризона, где расположены концерн Raytheon, который производит ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, и Армейский завод боеприпасов в Скрантоне. На предприятии ежемесячно вытачивают тысячи артиллерийских снарядов, в том числе самонаводящиеся SADARM, которые больше нигде в США не производятся.

Фото: U.S. Air Force/Cydney Lee

На третьем месте оказался Техас. На территории штата находятся завод по производству ядерного оружия Pantex и корпорация Lockheed Martin, которая специализируется на выпуске стрелкового оружия, бронетехники, межконтинентальных ракет и даже военных судов.

По какому принципу в США распределялись деньги

Западные издания отмечают парадоксальную деталь: больше всего денег получили штаты, чьи представители в Вашингтоне решительно выступали против дополнительной помощи Киеву. К примеру, трое из восьми республиканских конгрессменов от Пенсильвании голосовали против финансирования ВСУ, в Техасе — 18 из 25, а в Аризоне — трое из шести.

Считается, что команда Байдена нарочно распределила деньги таким образом, чтобы склонить на свою сторону конгрессменов, настроенных против поддержки Украины. Заседание в верхней палате конгресса о выделении дополнительной помощи в $61 млрд Украине и $14 млрд Израилю состоится уже 4 декабря. По мнению многих американских политиков, если проект не наберет большинство голосов, вопрос могут отложить до президентских выборов в ноябре 2024 года, пишет Economist.

Ситуация может сильно измениться в случае победы на выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа, отметили собеседники издания. По их мнению, новый глава Штатов, вероятно, прекратит финансирование ВСУ. В статье говорится, что в таком случае страны Евросоюза «быстро падут духом» и прекратят помогать Киеву.

Почему республиканцы не хотят помогать Киеву

Как считает военный аналитик Тебин, несмотря на явные выгоды для американского ВПК, часть американских политиков выступает против поставок оружия Киеву, так как расходы ресурсов на Украину, по их мнению, отвлекают Вашингтон от более важной задачи — переориентации на азиатско-тихоокеанский регион и сдерживания Китая.

Он напомнил, что в США звучат призывы сократить или хотя бы контролировать рост чрезвычайных дополнительных расходов, среди которых значительная часть — финансовая помощь ВСУ.

«Даже если часть средств остается в США — одно дело потратить миллиард долларов на свои вооруженные силы, а другое — на ВСУ. Пусть значительная половина из этих денег останется в самих Штатах, все равно бронетехника сгорит на полях СВО и не окажется ни в американском арсенале, ни на базах страны за рубежом», — подчеркнул он.

Фото: U.S. Air Force/Marco A. Gomez

Американист Дмитрий Дробницкий пояснил NEWS.ru, что у республиканцев вообще снижается интерес к Украине, так как они рассматривают эту далекую страну как проект демократов.

«Среди причин — начало боев в Израиле. Республиканцы осознают, что им не хватит ресурсов, чтобы платить за два масштабных конфликта, и поэтому выступают за окончание одного из них — украинского. Украина не настолько важна, как Израиль. Для республиканцев это важный аспект. Другой аргумент, что Украина — проект Обамы и Байдена. Раз так, зачем его поддерживать?» — отметил он.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что правящие круги США, и особенно республиканцы, не хотят помогать Украине в прежних объемах, так как не видят, чтобы финансирование приводило к успехам ВСУ на линии соприкосновения. По его мнению, они начинают задумываться о целесообразности дальнейшей поддержки.

Кортунов допускает, что США приближаются к тому, чтобы снять с себя обязательства по поддержке Киева. «Усиливается желание возложить это бремя на ЕС. Американцы будут давить на европейцев, в особенности на Германию, чтобы они взяли на себя большую долю расходов по оказанию помощи Украине», — предположил он в разговоре с NEWS.ru.

Когда решится судьба следующего пакета помощи Украине

Конгрессу США не удается одобрить помощь Украине с начала осени. Республиканцы обеспокоены тем, что у администрации Байдена нет четкого плана по решению украинского кризиса. 28 ноября конгрессвумен партии Марджори Тейлор Грин потребовала прекратить финансирование ВСУ и сфокусироваться на внутренних проблемах. Она напомнила, что Украина не является «51-м штатом США», поэтому ее проблемы не должны быть важнее американских.

Как сообщил 30 ноября Минфин Украины, в ноябре страна получила наименьший объем внешней денежной помощи за последние полгода — всего $2 млрд льготного финансирования. В октябре Киеву отправили $2,8 млрд, хотя еще в июле Запад давал на нужды ВСУ $5,3 млрд.

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