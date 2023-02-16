Стало известно, когда G7 введет новый пакет санкций против России Нуланд: США и другие члены «Группы семи» введут против РФ крупный пакет санкций в годовщину начала СВО

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Вашингтон и другие члены «Группы семи» введут новый крупный пакет санкций против РФ приблизительно 24 февраля, в годовщину начала СВО, сообщила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает ТАСС. По ее словам, ограничительные меры будут направлены прежде всего на пресечение поставок технологий оборонной промышленности и высокотехнологичного оборудования РФ.

Приблизительно 24 февраля вы станете свидетелями нового крупного пакета санкций как со стороны США, так и наших партнеров по группе G7. Санкции будут усилены и расширены в определенных категориях, где мы были активны и раньше, в частности в ограничении поставок технологий российской оборонной промышленности, а также высокотехнологичного оборудования, — сообщила Нуланд на брифинге.

По ее словам, Вашингтон поддерживает попытки Киева восстановить контроль над всеми частями Украины в пределах ее международно признанных границ. Нуланд также подчеркнула, что G7, США и ЕС обсуждают судьбу замороженных активов РФ в контексте восстановления Украины. По ее словам, Москва «должна заплатить за разрушения» на Украине.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения ограничений в отношении Росбанка, Альфа-Банка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния РФ в рамках десятого пакета санкций. По информации агентства, Брюссель также хочет заставить европейские банки предоставлять информацию об активах ЦБ России.

В Еврокомиссии предложили усилить обязательства по предоставлении данных о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физлицами, находящимися под санкциями. Также ограничительные меры могут ввести в отношении журналистов ряда российских государственных СМИ и людей, связанных с ЧВК «Вагнер». Кроме того, Евросоюз планирует внести в санкционный список запрет на экспорт в Россию грузовиков, строительной техники и электрокомпонентов.