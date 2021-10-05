Стало известно, когда ВОЗ может одобрить «Спутник V»

Центр имени Гамалеи выразил надежду, что разработанная им вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет одобрена и зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) до конца ноября. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) активно работает в этом направлении. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин, слова которого приводит ТАСС.

Из его слов стало известно, что этот вопрос может быть решён в ближайшее время.

Мы рассчитывали что это будет в сентябре, но сейчас понимаем, что это будет в ближайшие месяцы — октябрь-ноябрь, — подчеркнул Гущин.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у ВОЗ нет претензий непосредственно к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», но были вопросы к документам по препарату. Он отметил, что в настоящее время документы, необходимые для регистрации вакцины, дооформлены. Их направят в ВОЗ в течение полутора недель.