16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

«К продукту претензий нет»: Мурашко о регистрации «Спутника V» в ВОЗ

10:44, 04 октября 2021
«К продукту претензий нет»: Мурашко о регистрации «Спутника V» в ВОЗ Фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий непосредственно к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», но были вопросы к документам по препарату. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

К продукту претензий нет, были вопросы по досье, — цитирует агентство министра.

Глава ведомства отметил, что в настоящее время документы, необходимые для регистрации вакцины, дооформлены. Они будут направлены в ВОЗ в течение полутора недель.

Накануне Мурашко заявил, что все препятствия для регистрации «Спутник V» устранены. По его словам, это подтвердил директор ВОЗ Тедрос Аданом.

Ранее сообщалось, что глава аргентинской фармацевтической компании Richmond Laboratories Марсело Фигейрас назвал примерные сроки регистрации российской вакцины ВОЗ. По его мнению, препарат будет утверждён через один-два месяца.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео