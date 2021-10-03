«К продукту претензий нет»: Мурашко о регистрации «Спутника V» в ВОЗ

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий непосредственно к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», но были вопросы к документам по препарату. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

К продукту претензий нет, были вопросы по досье, — цитирует агентство министра.

Глава ведомства отметил, что в настоящее время документы, необходимые для регистрации вакцины, дооформлены. Они будут направлены в ВОЗ в течение полутора недель.

Накануне Мурашко заявил, что все препятствия для регистрации «Спутник V» устранены. По его словам, это подтвердил директор ВОЗ Тедрос Аданом.

Ранее сообщалось, что глава аргентинской фармацевтической компании Richmond Laboratories Марсело Фигейрас назвал примерные сроки регистрации российской вакцины ВОЗ. По его мнению, препарат будет утверждён через один-два месяца.