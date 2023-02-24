Стало известно, какую сумму Всемирный банк выделит Украине Всемирный банк выделит Украине $2,5 млрд в виде грантов

Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Всемирный банк выделит Украине $2,5 млрд. Они будут оформлены в виде грантовой помощи, говорится в пресс-релизе, распространенном организацией в пятницу, 24 февраля. Все средства были предоставлены Агентством США по международному развитию.

Группа Всемирного банка сегодня объявляет о выделении Украине дополнительного грантового финансирования на $2,5 млрд. Этот грант обеспечит прямую поддержку бюджета Украины, — говорится в сообщении.

В банке добавили, что средства будут переданы правительству Украины после соответствующей проверки подходящих статей расходов. Деньги должны содействовать осуществлению основных государственных функций и услуг.

По словам директора Всемирного банка Дэвида Мэлпаса, с начала специальной военной операции РФ финансовая организация «мобилизовала» на поддержку Украине $20,6 млрд. Глава банка пообещал и дальше поддерживать народ Украины.

В декабре 2022 года сообщалось, что Всемирный банк одобрил новый пакет финансовой помощи Украине в размере $610 млн. Они должны пойти на неотложные потребности страны. При этом новый пакет финансовой помощи Киеву дополнил предыдущие пакеты. Например, в июне прошлого года Всемирный банк выделил Украине $1,49 млрд, а в августе США перечислили Киеву еще $4,5 млрд.