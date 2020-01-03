https://static.news.ru/photo/a0f857ac-fdec-11e9-8800-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в 2017 году устроил публичную выволочку директору разведывательного управления Пентагона Майклу Флинну. Под его горячую руку также попали высокопоставленные сотрудники Белого дома.

Причиной послужил звонок президента России Владимира Путина, о котором Трампу не доложили. Об этом рассказывается в книге Питера Бергена «Трамп и его генералы: цена хаоса», сообщает Business Insider.

Автор книги пересказывает инцидент, который произошёл 27 января 2017 года на встрече в Белом доме Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Она спросила его, звонил ли ему Путин, на что он отрицательно покачал головой. Однако присутствовавший на встрече Флинн тут же сообщил Трампу, что звонок из Москвы был пару дней назад. Это известие разозлило американского лидера.

Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не дал мне трубку? О чём ты думал? — спросил Трамп.

Никакие оправдания Флинна не спасли ситуацию. Трамп сказал, что Путин является единственным человеком на земле, который способен уничтожить США, поэтому решение персонала Белого дома не сообщать о звонке было не правильным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что единственным, кто может вразумить конфликтующие Штаты и Иран, возможно, является президент России Владимир Путин. Об этом заявила эксперт Атлантического совета в Вашингтоне Барбара Славин. Убийство Сулеймани увеличит, а не уменьшит влияние Ирана в регионе, так как местному населению будет труднее протестовать против роли Ирана, уверена она.