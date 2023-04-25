Стали известны последствия нового пакета антироссийских санкций для Европы InfoBrics: компании Запада лишатся главного покупателя при принятии нового пакета санкций

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия в Брюсселе

При принятии нового пакета антироссийских санкций страны Запада лишатся одного из важных покупателей, предупредил египетский политолог Ахмед Адель. Он пояснил, что часть товаров производятся специально с расчетом на российский рынок, поэтому полный запрет на торговлю со страной приведет к тому, что компаниям придется сокращать свое производство, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на InfoBrics.

Европейские товары, предназначенные для России, потеряют крупного клиента, и им будет не так легко найти нового. Эта ситуация приведет к тому, что европейским компаниям придется сокращать производство, что приведет к снижению прибыли и увольнению работников, — говорится в статье.

По словам политолога, Россия при этом не останется без необходимых товаров, на что рассчитывают страны G7. Место западных компаний смогут занять индийские и китайские поставщики. Поэтому страны «Большой семерки» во главе с США оказались в отчаянном положении, отмечает Адель. Новый вероятный пакет санкций и полное эмбарго демонстрируют только неудачи западных стран, которым не удалось удержать Москву от проведения специальной военной операции на Украине и нанести удар по экономике России, считает эксперт. Он также уточняет, что из-за ограничений пострадала экономика стран Запада.

Желание G7 ввести еще большее эмбарго против России не только потерпит унизительный провал, как и все предыдущие пакеты санкций, но также является демонстрацией отчаяния, — заключил политолог.

Евросоюз и Япония ранее отказались от предложения США полностью запретить экспорт в Россию. Отмечается, что Вашингтон обеспокоен тем, что Москва продолжает «импортировать западные технологии», несмотря на наложенные на Россию санкции.