Стали известны подробности о состоянии россиян, отравившихся на танкере Жертвы отравления на танкере у Стамбула пришли в себя

Отравившиеся на танкере в Мраморном море у Стамбула россияне пришли в себя, сообщили в РИА Новости. Двое пострадавших находятся в больнице в Турции, рассказала мать третьего, погибшего моряка.

Мне звонила мама одного из (пострадавших) мальчиков. Они оба пришли в себя. Пока остаются в Турции в больнице, — поделилась собеседница агентства.

Женщина заявила, что расследование по факту случившегося продолжается. Инцидент произошел в конце ноября: двое членов экипажа танкера Swanlake под флагом Панамы отравились неизвестным веществом. Еще один россиянин скончался на судне. В ходе расследования выяснилось, что моряк скончался, когда начал очищать резервуар танкера с помощью химического вещества. Его попытались спасти другие члены экипажа и так же отравились.

Ранее супруга погибшего выразила сомнения по поводу официальной версии произошедшего. О трагическом происшествии ей рассказал старший помощник капитана. По словам женщины, ее муж не пошел бы в опасное место без защитного костюма. У моряка остались двое маленьких детей.