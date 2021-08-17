Стали известны детали переговоров США с «Талибаном» перед бегством Гани

Американские дипломаты проводили в Дохе переговоры с боевиками запрещённой в России организации «Талибан» за несколько недель перед бегством лидера Афганистана Ашрафа Гани. Bloomberg рассказал о деталях этих переговоров.

В них также участвовали афганские правительственные чиновники. Стороны договорились, что огонь будет прекращён, а лидер страны Ашраф Гани покинет свой пост. После этого должны были начаться переговоры о формировании народного правительства, куда должны были войти действующие и бывшие чиновники, а также экс-президент страны Хамид Карзай.

На предварительном соглашении был поставлен крест, поскольку талибы беспрепятственно прошли по Афганистану и захватили Кабул, а Гани бежал из страны в Оман, рассказали журналистам осведомлённые источники.

Старший научный сотрудник аналитического центра New America, бывший директор Белого дома по Южной Азии Аниш Гоэль рассказал журналистам, что переговоры в Дохе, по сути, окончены, поскольку талибы обладают всей властью в Афганистане и не собираются делиться ей с кем бы то ни было. Тем не менее в Дохе остаётся американский посол в Афганистане и Ираке Залмай Халилзад. Он пытается найти пути урегулирования конфликта для обеспечения мира в Кабуле. Источники издания отмечают, что дипломат уделяет особое внимание вопросу мирного перехода власти к новому правительству.

Ранее «Талибан» (запрещён в РФ) заявил, что не собирается монополизировать власть в Афганистане. Об этом сообщил официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин. Он заявил, что именно по этой причине талибы стремятся сформировать инклюзивное исламское правительство. Позже стало известно, что «Талибан» определится с кандидатурой главы режима в ближайшие два-три дня.