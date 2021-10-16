Стали известны цели визита главы Пентагона в Грузию и на Украину
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
17:40, 17 октября 2021
Ллойд ОстинФото: Rod Lamkey - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Министр обороны США Ллойд Остин в ходе посещения Грузии, Украины и Румынии намерен обсудить безопасность Чёрного моря. Кроме того, в Пентагоне сообщили, что он подчеркнёт, что двери в НАТО открыты для Грузии и Украины.
Все три страны граничат с Чёрным морем, поэтому Остин обсудит с их лидерами вопросы безопасности на Чёрном море и постарается укрепить сотрудничество между этими странами, — говорится в заявлении Пентагона.
Там также отмечается, что Министерство обороны неизменно поддерживает своих европейских союзников и партнёров перед лицом «дестабилизирующих» действий России в критически важном черноморском регионе.
Кроме того, сообщается, что в Грузии и на Украине Остин подчеркнёт, что двери в НАТО для этих стран открыты. Он должен будет побудить их внести необходимые изменения, чтобы они могли претендовать на членство в Альянсе.
Помимо встречи с национальными лидерами, Остин встретится с военнослужащими США, которые работают с грузинскими, украинскими и румынскими военнослужащими.
Завершится поездка в Бельгии, где Остин примет участие в своей первой личной встрече министров обороны НАТО. В том числе встретится с генеральным секретарём организации Йенсом Столтенбергом.
Ранее о готовности общаться с НАТО заявил и президент Владимир Путин. Он также отметил, что Россия готова вести переговоры с США о сокращении наступательных вооружений с учётом наличия высокотехнологичного оружия.