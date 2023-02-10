Стала известна выручка западных компаний от военной помощи Украине Экономист Хазанов: западные металлурги увеличили выручку на 20% из-за помощи Украине

Фото: U.S. Air Force photo/Jim Bove

Выручка западных металлургических компаний в 2022 году только за счет заказов со стороны оборонно-промышленного комплекса могла вырасти на 10–20%, рассказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. По его словам, оборонная промышленность США и ЕС увеличила закупки металлопродукции для восполнения парка военной техники, часть которого была отправлена на Украину.

Согласно моим оценкам, за 2022 год выручка западных металлургических компаний от поступивших к ним оборонных заказов могла вырасти на 10–20%, — заявил эксперт.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что игры с поставками оружия Украине плохо закончатся для тех, кто в них играет. Дипломат назвал США главный дирижером и выгодоприобретателем украинского кризиса. Рябков указал на то, что в США рассчитывают навязать европейцам новые, многомиллиардные контракты на закупку своей военной продукции.

Между тем бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время не на стороне Киева. По его словам, Украина не успеет получить тяжелые вооружения от союзников, если Россия в ближайшие дни начнет наступление.