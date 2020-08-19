Стала известна личность норвежца, подозреваемого в шпионаже на Россию

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Арестованный в Осло за шпионаж в пользу России 50-летний норвежец работал в компании DNV GL. Она принимала участие в проекте «Северный поток». Мужчина якобы контактировал с дипломатом из России.

Он не имел доступа к секретным сведениям, а потому не вёл работу над проектами в сфере обороны, а также для нужд норвежских вооружённых сил или правительственных структур, где доступ к тайне является обязательным условием, — заявил представитель DNV GL журналистам отраслевого издания Upstream.

Журналисты Associated Press пишут , что задержанный признал факт получения денег. Речь идёт о сумме, «которую нельзя назвать существенной», заявил суд в Осло. Не уточняется, пояснил ли подозреваемый, от кого и за какие услуги он получил деньги.

Мужчину задержали 17 августа. Будто бы он встречался с «сотрудником российской разведки». В МИД Норвегии решают, как поступить с россиянином, с которым проводил встречу задержанный, отмечают журналисты.

Норвежская газета Dagbladet утверждает , что контактировавший с гражданином Норвегии россиянин обладает дипломатическим иммунитетом и не может быть арестован.

Таким образом, российский гражданин не был арестован, когда в субботу в ситуацию вмешалась полиция, — пишет издание.

Компания DNV GL занимается сертификацией подводных трубопроводов. Она сотрудничает с норвежскими оборонными предприятиями и с разработчиками военных технологий.

NEWS.ru писал, что бывшего сотрудника ЦРУ арестовали в США за шпионаж в пользу КНР. По версии следствия, через 12 лет после завершения карьеры он начал сотрудничать с Министерством государственной безопасности Китая.