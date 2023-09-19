Стала известна дата заседания СБ ООН по ситуации в Карабахе ТАСС: заседание СБ ООН по Карабаху пройдет 21 сентября

Фото: Manuel Elias/UN Photo/Global Look Press

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахе запланировано на 21 сентября, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации. Ожидается, что встреча состоится во второй половине дня по времени Нью-Йорка.

Заседание должно пройти в четверг, — сказал собеседник агентства.

В свою очередь РИА Новости сообщает, что заседание по ситуации в регионе запросила Франция.

В эти дни в Нью-Йорке проходит Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, в связи с чем в заседании возможно участие глав нескольких делегаций.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Генассамблеи ООН заявил, что его страна поддержала переговоры между Азербайджаном и Арменией. Он также добавил, что Карабах является территорией Азербайджана.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В свою очередь в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в регионе подразумевает безоговорочный и полный вывод оттуда армянских войск.